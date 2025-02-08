Премьерный показ спектакля «Меня зовут Кожа» прошел в Костанайском областном казахском театре драмы имени И. Омарова на этой неделе. В постановке важные темы: дружбы, любви и преодоления жизненных трудностей. Каждая сцена выстраивает мост между реальностью и мечтой, раскрывая перед зрителем внутренний мир главного героя - Кожи.

Главный герой - Қожа

- С одной стороны, Кожа представляет собой увлекательный мир детства, в котором мы воплощаем воспоминания взрослого поколения, - рассказывает режиссер спектакля Ералхан МЫРЗАХМЕТ, - давая им возможность вновь ощутить свой собственный опыт юности. Для детей же это взгляд на процесс воспитания. В «Коже» раскрывается соединение двух молодых душ, и это одна из основных целей.

Ссора с родными

«Кожа» - не просто тетрадный лист, на котором написано несколько историй, здесь каждая строка пропитана временем и переживаниями. И именно здесь соединяется прошлое с настоящим, как нити между поколениями. Зритель видит не только свое отражение, но и отголоски детства, которое всегда живут в нас.

Одноклассники Қожи

- Для меня самым увлекательным является процесс, предшествующий премьере, - поделился актер Мадияр ӘДІЛБЕКОВ. - Мне безумно нравится заучивать тексты, ведь это не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Это погружение в мир своего персонажа. И его переживания на определенное время становятся частью моей жизни. Иногда бывают моменты, когда и слезы на глаза наворачиваются. Я всегда волнуюсь, представляя, как буду выглядеть на сцене и как зритель воспримет мою игру. Все самое интересное - всегда в процессе, перед основным показом. Мы делимся мыслями и идеями с режиссером. Так рождается спектакль. Творческие процессы дают нам некий смысл – шаг к живому искусству, которое создаем сообща.

Кожа с другом–хулиганом

«Меня зовут Кожа» - это еще и трогательный детский художественный фильм, созданный в 1963 году под руководством режиссёра Абдуллы Карсакбаева на киностудии «Казахфильм». Фильм основан на одноимённой повести Бердыбека Сокпакбаева.

Главный герой осознал свои ошибки

- В этом спектакле я исполняю роль матери, - говорит актриса Диана ТҮРСЫНОВА. - Хотя роль и небольшая, но, как говорится, маленьких ролей не бывает. К спектаклю мы готовились на протяжении трех недель. Это не так-то и долго. Все ребята - молодцы! Я искренне восхищена, ведь некоторые актеры выходят на сцену всего лишь во второй или третий раз. Большинство из них приезжие: из Алматы, Тараза, Кызылорды, Астаны. Главный герой, сыгравший Кожу, Бейбарыс Құрбанғали, закончил академию театрального искусства. Да и все мы в основном с актерским образованием. Параллельно готовимся к новому спектаклю. В нашем театре около 30 актеров. Молодых исполнителей стало больше: если раньше их не хватало, то теперь ситуация изменилась. Я играю в театре уже 11 лет. Когда-то исполняла роль маленькой девочки, а сейчас - роль мамы. Переживания у меня всегда присутствуют - как до первого шага, так и до самого конца. Сегодня ушел из жизни мой дедушка. Внутри я наполнена слезами и грустью. Но на сцену выходить нужно в любом случае. Существует поговорка, согласно которой актёр не может выйти на сцену только в одном случае… Но, несмотря на все трудности, внутренний свет каждого из нас способен осветить даже самые тёмные пути.

Сон Кожи

Спектакль наполнен солнечной наивностью и переживаниями. Он призывает нас быть искренними в отношениях друг к другу и вдохновляет новое поколение ценить настоящие ценности жизни.

В путь на коне

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