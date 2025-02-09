Бокс – один из любимых видов спорта в Казахстане. Мы знаем чемпионов, гордимся ими, отправляем детей в секции с большими надеждами. Поэтому понятно, почему режиссер Даулет Жумабаев решил снимать драму в сеттинге бокса. Сама по себе история ровная и понятная, затрагивает нужные струны в нужных местах. Но поверить в искренность героев порой сложно.

За всю историю Арлан проигрывает только раз, и то скорее выигрывает

В центре истории - молодой подающий надежды боксер Арлан. Его младший брат болеет и нуждается в дорогостоящей операции, на которую ни у него, ни у матери-одиночки денег нет. Что же делает хороший, справедливый, но очень гордый Арлан? Он идет играть в подпольные игры, и за одну победу, которая дается ему легко, получает деньги на лечение брата. На первый взгляд, логичный ход, но в фильме его моральный компас кажется расшатанным – он поступает не так, как от него ожидает зритель, а так, как видит ситуацию сценарист. Хотя, стоит признать, сценарист неплохой.

Если Рокки бегает по городу, то нагыз номад тренируется в окружении всадников

Перед тем, как Арлан умалчивает о своей проблеме в разговоре с тренером (что приводит к его изгнанию из сборной Казахстана), автор методично ставит сцену, в которой герой трогательно признается, что никому не рассказывает о трудностях. Или вот еще пример: перед тем, как герой поднимается на ринге, вспоминая отца, сценарист заранее вкладывает в его уста историю об отце-кюйши. Все логично, но почему-то не всегда работает так, как должно.

Чтобы зритель привык к герою, поверил в его чувства и сопереживал ему, нужно время. А в фильме «Арлан» его на раскрытие характеров почти нет. Зато есть время на клипы и красивые пейзажи. Потенциально драма героя могла бы эмоционально зацепить зрителя, потому что в истории есть коллизии, обращающие на себя внимание: это и зацикленность Арлана на том, что он должен заменять отца для брата; и недостаток внимания со стороны матери, которая полностью погружена в проблемы младшего ребенка; и конфликт девушки, которая не хочет уезжать в Милан, чтобы исполнять мечту своей матери. У этих сюжетных линий есть потенциал, но авторам не хватает времени, чтобы из намеков получились четкие образы.

Во-первых, потому что диалоги остаются слишком общими. Реплики вроде «Да ты красиво поешь» не могут в полной мере стать поддержкой для важного решения, а восклицание матери «Ой, да я же забыла» не раскрывает всей трагичности ситуации. В результате некоторые конфликты теряют глубину. Например, остается неясным, почему мать любовного интереса Арлана против их отношений: дело в неуверенности в дочери, социальной предвзятости или каких-то личных переживаниях?

Официальная медицина никакая, так же, как и никакой официальный спорт

Конечно, можно сказать, что в реальной жизни люди часто не могут выразить свои чувства, и конфликты возникают именно из-за нехватки диалога. Но это кино – здесь от персонажей ожидают выразительности не только в действиях, но и в словах. Арлан в финале получает совет о том, что брат дороже гордости, но никто не говорит ему, что научиться разговаривать с людьми – не менее важный навык.

Душевные терзания герою приходится проговаривать, потому что за весь фильм показать их так и не удосужились

Во-вторых, большое количество времени отдается клиповым нарезкам. Казалось бы, они создают атмосферу: кадры с тренировками в горах, пробежка с лошадьми, кюй на фоне. Красиво, даже мурашки могут пробежать. Но, помимо визуального впечатления, зритель ничего от этого не получает. Герой исцеляется без явных перемен, верит в себя, тренируется как Рокки, но при этом пропадает из жизни матери, брата и девушки. Арлан не разоблачает трусливого бандита, потому что он благородный, но спокойно принимает идею друга продать бизнес ради лечения брата. Кочевая эстетика выглядит скорее как антураж, чем отражение внутреннего мира героя.

И снова девушка - объект: цветы вручил, поцеловал, раскрылся и все. Ее проблемы - это ее проблемы

Бокс в фильме – это тоже скорее визуальный элемент, чем смысловая составляющая. Да, это спортивная драма, но сами бои на ринге сняты не так зрелищно, как могли бы. В «Октагон» Айторе Жолдаскали (2024) каждый бой был напряженным: зритель находился рядом с героем, видел его глазами, слышал его ушами. В «Арлане» же бокс передан через шатающуюся камеру на крупных планах и репортажные общие планы. Сам спорт, его философия и смысл в жизни героя остаются за кадром.

Линия конфликта девушки и ее матери начинается ниоткуда и ничем заканчивается

Вопрос вызывает и название фильма. Подзаголовок «Решающий раунд» не несет за собой явного смысла. Какой именно раунд в жизни Арлана решающий? Тот, где он проигрывает и теряет шанс спасти брата? Или тот, где он выигрывает, но теряет возможность заработать? Остается ощущение, что название было выбрано скорее для эффектности, чем для отражения сути.

Фильм «Арлан» – это хороший пример работы с драматической фабулой: история структурно ровная, она не нарушает правил драматургии. В нем есть визуальная привлекательность, красивые съемки, приятный саундтрек. Но при этом ему не хватает эмоционального погружения. Персонажи ведут себя логично, но не всегда естественно. Их мотивации и конфликты остаются на уровне намеков, которые не развиваются в полные образы. Попытку можно засчитать: фильм не провальный, но ему не хватает нюансов в диалогах, осмысленного использования визуальных элементов и глубины проработки героев.

Фото - кадры из фильма