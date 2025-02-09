В девяти районах Костаная запланированы отключения электроэнергии
План работ Костанайской Горэлектросети с 10 по 14 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в девяти районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В свяызи с работами отключения пройдут у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП -264 (работы на ВЛ)
10 февраля с 10:00 до 18:00
- ТОО «Голд Барс» по ул. Кооперативная, 62.
Частный сектор:
- ул. Кооперативная, 67-85,
- ул. Комарова, 12-40, 19/1-19/20, 40/1-40/11,
- ул. 5 Декабря, 82/2-82/12, 66-90, 62/1-62/10, 64/12-64/18.
КТП -95а (работы на ВЛ)
10 февраля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Промбаза, 1-8.
КТП - 88 (работы на ПС)
с 10 по 14 февраля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. К. Маркса, 24-68, 34/1-34/7, 40/1-40/7, 32/2-32/10, 38/2-38/8, 51/2-51/18, 49/1-49/15, 62/1-62/13, 60/2-60/14,
- ул. Лесная, 46-80,
- ул. Гагарина, 33,
- ул. Рудненская, 76-96,
- ул. Строительная, 77/1-77/9, 75-85,
- ул. Сибирская, 74-99,
- ул. Западная, 43-64.
КТП - Горжилстрой (работы на ПС)
11 февраля с 10:00 до 18:00
- ТОО «Профитехника»,
- ТОО «Световит»,
- ТОО «Текстиль-Строй»,
- школа-сад «Уникум»,
- детский сад «Солнышко»,
- сауна «Аксу»,
- ГЭК -Экспрес.
Частный сектор:
- ул. Бородина, 65-83,
- ул. Гоголя, 169-177,
- ул. Павлова, 167-177,
- ул. Железнодорожная, 40-72, 64/2-64/9.
ТП - 59 (работы на ПС)
11 февраля с 10:00 до 18:00
- кафе «Белая лебедь»,
- магазин «Стрелец»,
- «Асель»,
- «Шерхан»,
- «Домовой»,
- «Ассорти»,
- «Мишутка»,
- ТОО «Каззернопродукт»,
- парикмахерская «Марьям»,
- «Фасон».
Спальный сектор:
- пр. Абая, 6, 8, 8/1, 10/1, 10, 10/2, 12, 12/1,
- ул. Ворошилова, 68, 70 ,72,
- ул. Кочубея 3, 4, 5, 7,
- ул. Волынова, 15,
- ул. Мирошниченко, 8, 10, 12, 14.
Светофор:
- пр. Абая – ул. Волынова,
- пр. Абая – ул. Ворошилова.
ТП – 94 (работы на ПС)
12 февраля с 10:00 до 17:00
- ИП Яковлев,
- ИП Соколова,
- ГКП «Тазалык»,
- ИП Конева,
- ТОО «Рауза»,
- ТОО «Фортуна –Мед»,
- дачи «КЖБИ»,
- ТОО «Гренада»,
- ТОО «Невада»,
- ателье «Дом».
Частный сектор:
- ул. Промбаза, 1-8,
- ул. 1-я Речная, 5-38,
- ул. 2-я Речная, 5-72.
КТП – 88а (работы на ПС)
12 февраля с 10:00 до 18:00
- ТОО «Тесвек»,
- ТОО «Айнабулак»,
- АО «Орлеу»,
- стоматология «ДОС»,
- учебный центр «Персона»,
- ТД «Сказ»,
- цветочный павильон,
- магазин «Юг»,
- «Айым»,
- «Фрукты»,
- «Экзотика»,
- кафе «Муслима»,
- «Семья»,
Спальный сектор:
- ул. Шевченко 47.
Частный сектор:
- пр. Назарбаева, 74-130,
- ул. Байтурсынова, 143-169, 149/1-149/13,
- ул. Дулатова, 110-181,
- ул. Пролетарская, 61-134,
- ул. Алтынсарина, 137-180,
- ул. Шевченко, 70-74,
- ул. Козыбаева, 172-208,
- ул. Баймагамбетова, 190-297,273/1-273/2.
Светофор:
- пр. Назарбаева–ул. Баймагамбетова.
ТП - 455 (работы на ПС)
13 февраля с 10:00 до 19:00
- Ясли-сад № 61,
- ИП «Рамина»,
- стоматология по ул. Алтынсарина, 106,
- ИП Аносов.
Спальный сектор:
- ул. Алтынсарина, 106,
- ул. Касымканова, 10.
ТП - 405 (работы на ПС)
14 февраля с 10:00 до 18:00
- магазин «IN MART».
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 169.
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 173/2, 173/10.
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