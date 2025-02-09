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В девяти районах Костаная запланированы отключения электроэнергии

9 февраля 2025, 13:15 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 10 по 14 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».  На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в девяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В свяызи с работами отключения пройдут у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП -264 (работы на ВЛ)

10 февраля с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Голд Барс» по ул. Кооперативная, 62.

Частный сектор:

  • ул. Кооперативная, 67-85, 
  • ул. Комарова, 12-40, 19/1-19/20, 40/1-40/11, 
  • ул. 5 Декабря, 82/2-82/12, 66-90, 62/1-62/10, 64/12-64/18.

КТП -95а (работы на ВЛ)

10 февраля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Промбаза, 1-8.

КТП - 88 (работы на ПС)

с 10 по 14 февраля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. К. Маркса, 24-68, 34/1-34/7, 40/1-40/7, 32/2-32/10, 38/2-38/8, 51/2-51/18, 49/1-49/15, 62/1-62/13, 60/2-60/14, 
  • ул. Лесная, 46-80, 
  • ул. Гагарина, 33, 
  • ул. Рудненская, 76-96, 
  • ул. Строительная, 77/1-77/9, 75-85,
  • ул. Сибирская, 74-99, 
  • ул. Западная, 43-64.

КТП - Горжилстрой (работы на ПС)

11 февраля с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Профитехника», 
  • ТОО «Световит», 
  • ТОО «Текстиль-Строй», 
  • школа-сад «Уникум», 
  • детский сад «Солнышко», 
  • сауна «Аксу», 
  • ГЭК -Экспрес.

Частный сектор:

  • ул. Бородина, 65-83, 
  • ул. Гоголя, 169-177, 
  • ул. Павлова, 167-177, 
  • ул. Железнодорожная, 40-72, 64/2-64/9.

ТП - 59 (работы на ПС)

11 февраля с 10:00 до 18:00

  • кафе «Белая лебедь», 
  • магазин «Стрелец», 
  • «Асель», 
  • «Шерхан», 
  • «Домовой», 
  • «Ассорти», 
  • «Мишутка», 
  • ТОО «Каззернопродукт», 
  • парикмахерская «Марьям»,
  • «Фасон».

Спальный сектор:

  • пр. Абая, 6, 8, 8/1, 10/1, 10, 10/2, 12, 12/1,
  • ул. Ворошилова, 68, 70 ,72, 
  • ул. Кочубея 3, 4, 5, 7, 
  • ул. Волынова, 15, 
  • ул. Мирошниченко, 8, 10, 12, 14.

Светофор:

  • пр. Абая – ул. Волынова,
  • пр. Абая – ул. Ворошилова.

ТП – 94 (работы на ПС)

12 февраля с 10:00 до 17:00

  • ИП Яковлев, 
  • ИП Соколова, 
  • ГКП «Тазалык», 
  • ИП Конева, 
  • ТОО «Рауза», 
  • ТОО «Фортуна –Мед», 
  • дачи «КЖБИ», 
  • ТОО «Гренада», 
  • ТОО «Невада», 
  • ателье «Дом».

Частный сектор:

  • ул. Промбаза, 1-8, 
  • ул. 1-я Речная, 5-38, 
  • ул. 2-я Речная, 5-72.

КТП – 88а (работы на ПС)

12 февраля с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Тесвек», 
  • ТОО «Айнабулак», 
  • АО «Орлеу», 
  • стоматология «ДОС», 
  • учебный центр «Персона», 
  • ТД «Сказ», 
  • цветочный павильон, 
  • магазин «Юг», 
  • «Айым», 
  • «Фрукты», 
  • «Экзотика», 
  • кафе «Муслима», 
  • «Семья»,

Спальный сектор:

  • ул. Шевченко 47.

Частный сектор:

  • пр. Назарбаева, 74-130, 
  • ул. Байтурсынова, 143-169, 149/1-149/13, 
  • ул. Дулатова, 110-181, 
  • ул. Пролетарская, 61-134, 
  • ул. Алтынсарина, 137-180, 
  • ул. Шевченко, 70-74, 
  • ул. Козыбаева, 172-208, 
  • ул. Баймагамбетова, 190-297,273/1-273/2.

Светофор:

  • пр. Назарбаева–ул. Баймагамбетова.

ТП - 455 (работы на ПС)

13 февраля с 10:00 до 19:00

  • Ясли-сад № 61, 
  • ИП «Рамина», 
  • стоматология по ул. Алтынсарина, 106, 
  • ИП Аносов.

Спальный сектор:

  • ул. Алтынсарина, 106, 
  • ул. Касымканова, 10.

ТП - 405 (работы на ПС)

14 февраля с 10:00 до 18:00

  • магазин «IN MART».

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 169.

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 173/2, 173/10.