План работ Костанайской Горэлектросети с 10 по 14 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в девяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В свяызи с работами отключения пройдут у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:



ТП -264 (работы на ВЛ)

10 февраля с 10:00 до 18:00

ТОО «Голд Барс» по ул. Кооперативная, 62.

Частный сектор:

ул. Кооперативная, 67-85,

ул. Комарова, 12-40, 19/1-19/20, 40/1-40/11,

ул. 5 Декабря, 82/2-82/12, 66-90, 62/1-62/10, 64/12-64/18.

КТП -95а (работы на ВЛ)

10 февраля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Промбаза, 1-8.

КТП - 88 (работы на ПС)

с 10 по 14 февраля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. К. Маркса, 24-68, 34/1-34/7, 40/1-40/7, 32/2-32/10, 38/2-38/8, 51/2-51/18, 49/1-49/15, 62/1-62/13, 60/2-60/14,

ул. Лесная, 46-80,

ул. Гагарина, 33,

ул. Рудненская, 76-96,

ул. Строительная, 77/1-77/9, 75-85,

ул. Сибирская, 74-99,

ул. Западная, 43-64.

КТП - Горжилстрой (работы на ПС)

11 февраля с 10:00 до 18:00

ТОО «Профитехника»,

ТОО «Световит»,

ТОО «Текстиль-Строй»,

школа-сад «Уникум»,

детский сад «Солнышко»,

сауна «Аксу»,

ГЭК -Экспрес.

Частный сектор:

ул. Бородина, 65-83,

ул. Гоголя, 169-177,

ул. Павлова, 167-177,

ул. Железнодорожная, 40-72, 64/2-64/9.

ТП - 59 (работы на ПС)

11 февраля с 10:00 до 18:00

кафе «Белая лебедь»,

магазин «Стрелец»,

«Асель»,

«Шерхан»,

«Домовой»,

«Ассорти»,

«Мишутка»,

ТОО «Каззернопродукт»,

парикмахерская «Марьям»,

«Фасон».

Спальный сектор:

пр. Абая, 6, 8, 8/1, 10/1, 10, 10/2, 12, 12/1,

ул. Ворошилова, 68, 70 ,72,

ул. Кочубея 3, 4, 5, 7,

ул. Волынова, 15,

ул. Мирошниченко, 8, 10, 12, 14.

Светофор:

пр. Абая – ул. Волынова,

пр. Абая – ул. Ворошилова.



ТП – 94 (работы на ПС)

12 февраля с 10:00 до 17:00

ИП Яковлев,

ИП Соколова,

ГКП «Тазалык»,

ИП Конева,

ТОО «Рауза»,

ТОО «Фортуна –Мед»,

дачи «КЖБИ»,

ТОО «Гренада»,

ТОО «Невада»,

ателье «Дом».

Частный сектор:

ул. Промбаза, 1-8,

ул. 1-я Речная, 5-38,

ул. 2-я Речная, 5-72.

КТП – 88а (работы на ПС)

12 февраля с 10:00 до 18:00

ТОО «Тесвек»,

ТОО «Айнабулак»,

АО «Орлеу»,

стоматология «ДОС»,

учебный центр «Персона»,

ТД «Сказ»,

цветочный павильон,

магазин «Юг»,

«Айым»,

«Фрукты»,

«Экзотика»,

кафе «Муслима»,

«Семья»,

Спальный сектор:

ул. Шевченко 47.

Частный сектор:

пр. Назарбаева, 74-130,

ул. Байтурсынова, 143-169, 149/1-149/13,

ул. Дулатова, 110-181,

ул. Пролетарская, 61-134,

ул. Алтынсарина, 137-180,

ул. Шевченко, 70-74,

ул. Козыбаева, 172-208,

ул. Баймагамбетова, 190-297,273/1-273/2.

Светофор:

пр. Назарбаева–ул. Баймагамбетова.

ТП - 455 (работы на ПС)

13 февраля с 10:00 до 19:00

Ясли-сад № 61,

ИП «Рамина»,

стоматология по ул. Алтынсарина, 106,

ИП Аносов.

Спальный сектор:

ул. Алтынсарина, 106,

ул. Касымканова, 10.

ТП - 405 (работы на ПС)

14 февраля с 10:00 до 18:00

магазин «IN MART».

Спальный сектор:

ул. Баймагамбетова, 169.

Частный сектор: