С 1 января 2025 года и этот документ в стране "оцифровали". Граждане теперь могут получать результаты медосмотра и данные о своей санитарной книжке через сервис “E-Densaulyk” в мобильном приложении egov mobile. Как это повлияет на жизнь казахстанцев?

Фото с сайта Министерства здравоохранения РК

Электронные санитарные книжки "значительно сокращают время прохождения медосмотра и исключают необходимость повторных визитов к терапевту", пишет Министерство здравоохранения в своём Telegram-канале. При готовности книжки граждане получают СМС-оповещение с номера 1414.



По мнению Министерства, для работодателей упростится контроль за соблюдением санитарных норм на рабочем месте, поскольку они могут проверять актуальность медицинских книжек сотрудников через бесплатный портал трудовых ресурсов hr.enbek.kz.

Напомним, ранее в Казахстане "оцифровали" трудовой договор.

Электронная система медкнижек охватывает 15 категорий работников, включая сотрудников общественного питания, аптек, санаториев, а также работников сферы обслуживания и медицинский персонал. Регулярные медосмотры для этих категорий проводятся раз в год или раз в шесть месяцев.

Работники доставки еды в Казахстане стали обязаны иметь санитарную книжку с 1 января 2025 года.