Пять казахстанских банков не вернули деньги, выделенные государством в рамках программы финансовой устойчивости. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка в ответ на запрос Tengrinews.kz.

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"Банки не враги, но должно быть справедливое партнерство"

28 января Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в 2017-2020 годах ряду крупных банков на условиях солидарной ответственности их акционеровбыла оказана государственная поддержка, в том числе за счет Нацфонда, сроком на 15 лет.

По его словам, отдельные банки уже покрыли все убытки, но продолжают удерживать принадлежащие государству средства. Причем имеют гарантированную прибыль, вкладывая их под высокие проценты в безрисковые государственные инструменты.

"Правительству и Нацбанку поручается принять решение. Хочу подчеркнуть по этому вопросу: банки ни в коем случае не враги правительства и тем более народа, но должно быть справедливое партнерство на основе диалога. Когда-то вам помогли, теперь и вы отвечайте взаимностью. Причем помогали очень серьезно, большими, огромными суммами", - заявил Токаев на расширенном заседании правительства.

Кто еще не расплатился с государством

Как сообщили в агентстве в ответ на официальный запрос редакции, по состоянию на 1 января 2025 года на балансе обязательства по государственной поддержке имеют 5 банков:

Bank RBK, First Heartland Jusan Bank, "Банк ЦентрКредит", "Евразийский банк", "Нурбанк".

В агентстве заверили, что деньги возвращаются в соответствии с условиями заключенных договоров. Однако, чтобы ускорить процесс, регулятор совместно с Нацбанком разрабатывает дополнительные меры по стимулированию досрочного возврата госпомощи.

Кто вернул деньги полностью или частично

С 2023-го по 2024 год четыре финансовых учреждения досрочно вернули 399,6 миллиарда тенге. В их числе:

по данным агентства, "Народный Банк Казахстана" полностью погасил свои обязательства;

полностью погасил свои обязательства; Bank RBK, First Heartland Jusan Bank и "Банк ЦентрКредит" осуществили частичный досрочный возврат.

"В целях стимулирования возврата государственных средств в соответствии с поручением Главы государства в декабре 2022 года принят закон, ограничивающий выплаты дивидендов акционерам банков, имеющих на балансе средства государственного бюджета, Нацфонда, Нацбанка и (или) его дочерних организаций, полученные в целях оздоровления банковского сектора", - сообщили в ведомстве.

Мажоритарным акционером Halyk Bank является холдинговая группа "Алмэкс" Тимура и Динары Кулибаевых.

является холдинговая группа "Алмэкс" Тимура и Динары Кулибаевых. Большинство акций Bank RBK принадлежит ТОО "КСС Финанс", конечный бенефициар которого - Владимир Ким.

принадлежит ТОО "КСС Финанс", конечный бенефициар которого - Владимир Ким. Согласно данным KASE, Галимжан Есенов напрямую владеет 20 процентами акций Jusan Bank, а 79 процентов принадлежат АО First Heartland Securities. Единственным акционером этой компании также является сам Есенов.

Крупными участниками БЦК являются Бахытбек Байсеитов (48,47 процента акций) и Владислав Ли (11,16 процента).

являются Бахытбек Байсеитов (48,47 процента акций) и Владислав Ли (11,16 процента). Акции " Евразийского банка " принадлежат "Евразийской финансовой компании", конечными бенефициарами которой являются семья Ибрагимовых, Александр Машкевич и Патох Шодиев. У всех по 33,3 процента акций.

" принадлежат "Евразийской финансовой компании", конечными бенефициарами которой являются семья Ибрагимовых, Александр Машкевич и Патох Шодиев. У всех по 33,3 процента акций. Большая часть акций "Нурбанка" принадлежит семье Сарсеновых через ТОО JP Finance Group (87,87 процента акций.)

Напомним, Halyk Bank в ноябре 2024 года заявил, что досрочно и полностью возвратил государственную поддержку в размере 250 миллиардов тенге, полученную "Казкоммерцбанком".

Jusan Bank также проинформировал о досрочном возврате 100 миллиардов тенге госпомощи.

В августе Bank RBK сообщил, что досрочно выплатил часть средств, полученных по программе оздоровления. С 2017 года по настоящее время банк выплатил по полученным от государства средствам купонное вознаграждение в размере 58,8 миллиарда тенге.

В "Банке ЦентрКредит" (БЦК) сообщили, что получили одну из самых малых сумм в рамках программы - 60 миллиардов тенге с возвратом к ноябрю 2032 года. В декабре 2024 года банк погасил 20 миллиардов, сократив сумму возврата до 40 миллиардов. В банке заявляют, что в первую очередь учитывают потребности клиентов и вкладывают средства для реализации проектов крупного бизнеса, МСБ и в цифровизацию услуг.