Турнир среди спортсменов в возрасте до 21 года, который проходил с 1-го по 6 января, стал не только ярким спортивным событием, но и возможностью для лучших игроков попасть в национальную сборную, которая представит Казахстан на чемпионате мира в Италии.

В матче команд Астаны (в красной форме) и Петропавловска победили столичные футболисты

При игре в футзал важны не только скорость и сила, но и тактическое мышление. В отличие от большого футбола, на поле находятся по пять игроков от каждой команды, что делает игру более интенсивной.

В чемпионате принимали участие 9 команд, в финале вышли сборные Костаная, Шымкента, Петропавловска и Астаны. Заключительная игра, закрытие чемпионата и, наконец, долгожданные итоги: золото у Шымкента, серебро у Костаная, бронза у Астаны.

Но этот турнир - не просто соревнование за медали. Это история о людях, которые ломают барьеры.

Футзал особенно популярен среди людей с нарушением слуха. Как сообщил руководитель управления по спорту Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями Кайратбек СЕЙТБЕКОВ, в Казахстане более 1 000 специальных спортсменов занимаются этим видом спорта, а 60 секций по всей стране помогают его развивать.

Костанайцы (в синей форме) уступили команде Шымкента (в желтой) и стали серебряными призерами



Почему именно футзал, а не другой вид спорта? Старший тренер РК по сурдо футзалу Станислав ФОЛЕНВЕЙГЕР объясняет:

- В большом футболе сложнее собрать команду из одного региона, так как там играют 11 на 11. В футзале - 5 на 5, что упрощает формирование состава.

Работа в этом направлении ведется уже более трех лет. В 2021 году сборная Казахстана впервые выступила на чемпионате мира среди молодежи до 21 года и завоевала серебряные медали. В 2024 году Казахстан принял чемпионат мира среди спортсменов до 21 года, где тоже занял второе место. Сейчас идет подготовка к следующему мировому первенству.

- Нам выделяют экипировку, мячи, инвентарь, и мы очень благодарны руководству за поддержку, - говорит старший тренер РК. - Футзал для наших игроков играет огромную роль в их жизни. Он не только развивает физически, но и помогает социализироваться. У ребят появляются мотивация и цели. Особенно важно, что благодаря Центру спортивной подготовки ведущие игроки получают стипендии. Это дает им возможность профессионально заниматься спортом, зарабатывать и представлять Казахстан на международном уровне. И это не просто слова. Уже сейчас казахстанские футзалисты побывали на турнирах в Малайзии, Иране, Таиланде и других странах, и это только начало их пути.

Меня особенно зацепили слова Станислава Фоленвейгера:

- Дети растут, стараются и тренируются, а тренеры работают усердно.

Простая, лаконичная, но глубокая мысль. Это не просто спорт, это система, в которой каждый - от тренера до игрока - неустанно движется вперед.

Самое удивительное в этом чемпионате - эмоции игроков. Ребята позитивные, улыбчивые, заряженные на победу. Мне удалось пообщаться с футболистами из сборной Костаная через сурдопереводчика. В ее составе ребята разного возраста: самые младшие - 2007 г. р. самые старшие - 2003 г.р.

- Да, мы взяли второе место, но это мотивация работать еще больше, - делятся они. - Впереди турниры - в марте соревнования в Актау, а потом, если все сложится, чемпионат мира в Италии.

В матчах, которые я могла посмотреть, не было места для жалости - только честная борьба и спортивный дух. По словам тренера Станислава, Шымкент, Астана, Алматы и Костанай - регионы, которые выделяются своей силой и подготовкой. Но все же главное - не только победа, а то, что этот спорт дает игрокам.

Футзал для этих ребят - шанс быть услышанными, шанс показать, что возможности безграничны. И, наблюдая за ними - бегущими сломя голову, стремящимися принести команде очки, я осознала: спорт - это действительно язык, понятный каждому.

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынова

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