Некоторые казахстанские пенсионеры не могут получить бесплатные лекарства из-за введения электронных рецептов. Для выписки препаратов необходим смартфон, но не у всех пожилых людей он есть. Корреспондент Informburo.kz узнала у вице-министра здравоохранения Ержана Нурлыбаева, как ведомство планирует решить эту проблему.

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"Эти вопросы нам задавали. Различные варианты биометрических технологий используются, чтобы адресно лекарственные препараты доходили до тех людей, которые нуждаются в этом, на которых эти лекарства заявлены. Это адресное получение лекарственных препаратов", – сказал Нурлыбаев.

Вице-министр добавил, что норму введут в ближайшее время, учитывая "актуальность вопроса".

С января во всех поликлиниках Казахстана обещали установить веб-камеры для запуска системы идентификации пациентов.