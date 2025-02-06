Объёмы те же, а локация шире. При этом «приоритетным направлением остается обеспечение жильем социально-уязвимых слоев населения» – заявил заместитель акима Костанайской области Берик ТАНЖАРИКОВ, добавив, что «в области начали работу по улучшению качества бюджетного жилья».

В ушедшем году в области построено около 500 тыс. кв. м жилья. Объем строительных работ составил 315,3 млрд тенге, а индекс физического объема - 124,9%. Сдано более 5 тыс. квартир, которые получили около 19 тыс. наших сограждан. Это, заверяют в акимате, рекордный показатель впервые с распада Союза.

- Приоритетным направлением остается обеспечение жильем социально-уязвимых слоев населения путем приобретения и строительства доступного жилья, – заявил Танжариков. - В области приобретено 940 квартир на сумму 18 млрд тенге. Ранее жилье строилось и приобреталось большей частью в областном центре. Но с прошлого года мы расширили границы и в текущем году планируем охватить все регионы нашей области.

В 2025 году строительство жилья продолжится с прежним планом - 500 тыс. кв. м. Для очередников, пояснил замглавы региона, запланировано приобретение 1 тыс. арендных и 253 кредитных квартир на 20 млрд тенге.

Обеспеченность жильем в стране за последние 10 лет выросла на 14%, а в области составляет 23,2 кв. м на человека.

- По поручению главы государства в области начали работу по улучшению качества бюджетного жилья, - добавил Танжариков. - В проектах предусмотрено расширение входных групп, отделка подъездов и квартир с учетом современных тенденций. Фасады домов будут возводиться из качественных материалов, а внутриквартальные дороги и тротуары расширены для обеспечения проезда.

С увеличением объемов строительства в регионе растет потребность в стройматериалах, таких как кирпич и железобетонные изделия. Затраты на материалы составляют около 70% всех расходов, предусмотренных проектно-сметной документацией.

В области действуют 87 предприятий по производству стройматериалов, но их мощности не покрывают потребности. Производится 53 млн кирпичей и 170 тыс. кубов ЖБИ в год, при этом имеется острая необходимость в развитии производства пластиковых труб, запорной арматуры, металлочерепицы и утеплителей.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Костанайской области