Очередная попытка угона обернулась неудачей для 18-летнего парня. Ночью 4 февраля он привлек внимание патрульных полицейских в областном центре. Молодой человек пытался скрыться на угнанном "ВАЗ-2114" и семь раз грубо нарушил правила дорожного движения.

Кадр из видео

- Во время преследования он несколько раз выезжал на встречную полосу, проезжал на красный свет, а также нарушал правила маневрирования и игнорировал дорожные знаки, создавая аварийную ситуацию для других водителей, - пояснила пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Полицейским удалось без ущерба для служебного транспорта и угнанного автомобиля загнать преступника в тупик и задержать его.

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В ходе разбирательств выяснилось, что костанаец не имел водительских прав и причастен к двум ранее совершенным угонам.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

- В ноябре прошлого года владелец автомобиля заметил несколько штрафов за превышение скорости, полученных через приложение, - рассказали об одном из случаев в полиции. - Когда он вышел во двор, его автомобиль был на месте, но в салоне находились остатки еды и пепел от сигарет, что позволило ему сразу же понять, что кто-то катался на его машине. Пострадавший сообщил о произошедшем в полицию.

Пойманного молодого костанайца признали подозреваемым по трём эпизодам. Проводится досудебное расследование.

За неправомерное завладение автомобилем ему грозит до двух лет лишения свободы. За управление автомобилем без прав суд уже назначил ему арест сроком на 15 суток. За остальные нарушения ПДД полицейские выписали ему штраф на 70 тысяч тенге.