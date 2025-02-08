У участников областного агросовещания 31 января должно было появиться ощущение полного совпадения с мизансценой годовой давности. Такое же совещание в начале февраля 2024-го. И тот же вице-министр сельского хозяйства участвует. И вопрос ему снова задает представитель КХ из Житикаринского района Динара АГАТАЕВА.

И суть его прежняя: крестьянское хозяйство не может участвовать в программе господдержки «Сделано в Казахстане».

Динара Агатаева снова спрашивала, почему житикаринцам недоступен льготный лизинг

- Я лично сама подавала заявку в «КазАгроФинанс» на кредитование под 6% по этой программе, - говорила тогда предприниматель. - Нам было отказано. Из-за того, что мы из Житикаринского района. А он у вас - в зоне риска. По району низкая средняя урожайность, он вообще такой непоказательный. И поэтому наши хозяйства в «КазАгроФинансе» ничего не могут получить. Мотивировка отказа - район финансово неустойчивый. Лучше дадим в Карабалык, чем в Житикару. Такой «региональный» подход: пусть в Карабалыке фермеры развиваются, а в Житикаринском районе не надо. У нас была потребность в комбайне. В этом году именно из-за погодных условий нам он был особенно нужен. Район - одно, а мы - другое. Например, у нас урожайность была в 2023 году 16 ц/га, а по району - 7-8. Многие вообще не убрали. В 2021 году урожайность по району была всего 7 ц, а по нашему хозяйству - 14-15 ц, то есть в два раза выше. Почему не рассматривать заявки по хозяйствам индивидуально? Я понимаю, у вас свои нормы и правила. Но нам как быть? Мы растущее хозяйство. Занимаемся не только растениеводством, но и животноводством. Мы самое отдаленное фермерское хозяйство в Житикаринском районе, но у нас единственных в районе есть газовое отопление, есть базы, ангары, зернохранилища, отдельно мясное животноводство, отдельно молочное. Небольшое хозяйство, но все развито. Нам хотелось бы, чтобы нас поддерживали, помогали или хотя бы не подставляли подножки.

Тогда Агатаева получила, в общем-то, ожидаемый ответ от представителя КАФ, что у них «такие внутренние правила АО, которые распространяются на всех заемщиков».

Но одновременно заинтересованность в решении проблемы вроде бы проявил вице-министр сельского хозяйства Азат СУЛТАНОВ, который очень убедительно говорил представителю «КазАгроФинанса», что крестьяне же этому институту развития отдают инвестиционную субсидию, которая составляет 30% по отечественной технике, что полностью перекрывает риски для лизинговой компании. Упоминал, что у МСХ «с центральным офисом КАФ есть договоренность об этом», а главное - сказал «разберемся».

- Мы, наш район, не участвуем в этом вашем льготном лизинге «Сделано в Казахстане», - повторила год спустя на агросовещании Агатаева. - Нам дают только под 22,5%. Под 5% мы не попадаем. Какой-то у вас есть внутренний регламент... Кто его выдумал, не знаю. Вы обещали разобраться, чтобы мы могли тоже подавать на участие в этой программе. Иначе как нашему району обновлять машинно-тракторный парк?

Представитель АО «КазАгроФинанс» заявлял, что они работают со всеми районами

Представитель АО «КазАгроФинанс», однако, ответил, что подать заявку по программе льготного лизинга может любой район области, работают они со всеми. Но бюджет программы распределяется между заявителями по принципу: кто успел, тот и получил, а остальным, кто не успел, предлагают лизинг уже под другой процент. И все-таки призвал активно участвовать в программе.

- Слушайте, давайте открыто говорить, есть такая проблема, - не выдержал заместитель акима области Арман АБЕНОВ, - есть такой вопрос по всем южным регионам, это не только Житикара, но и Камысты, и Аркалык, и Джангельды. Вы же их не рассматриваете, якобы они находятся в зоне рискованного земледелия. Они не могут воспользоваться теми услугами, которыми могут воспользоваться фермеры, которые находятся в первой и во второй почвенно-климатических зонах нашей области. Вот это конкретно хозяйство мы знаем, оно крепкое. И не получает льготного лизинга тем не менее...

В спор вмешался аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

- Давайте не будем дальше здесь дискутировать, - сказал он, - надо вносить изменения в правила (очевидно, в правила рассмотрения заявок в КАФ по программе лизинга «Сделано в Казахстане» - «НГ»). Мы будем их инициировать, ставить эти вопросы перед руководством министерства сельского хозяйства.

На совещании аграрии ставили также вопрос, связанный с доступностью кредитов. От имени членов Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области его озвучил глава КХ «Канон» Владимир ШЕСТЕРИКОВ. Речь идет о том, как банки обеспечивают возвратность своих займов в сфере сельского хозяйства.

- С нас требуют не только залоговое обеспечение, но и личные гарантии, которые распространяются на членов семьи, на их имущество, - пояснил Шестериков, - мы считаем такое двойное, по сути, обременение за один кредит незаконным.

Общественная организация на заседаниях в палате предпринимателей не раз выносила эту тему на обсуждение. Упор делали на ничем не ограниченные права коммерческих банков и на то, соответствуют ли их внутренние регламенты нормам гражданского законодательства. Проблему довели до сведения мажилисмена Айдарбека Ходжаназарова, который на недавней встрече с бизнесом в Костанае заверял, что этими вопросами занимается и он будет учтен при рассмотрении законопроекта о внесении изменений в закон о банках.

Что интересно, посыл бизнеса не встретил особого сочувствия у акима Костанайской области. На совещании он высказался в том смысле, что банки понять можно, они таким образом обеспечивают возвратность кредитов, а то бывает, что предприятие слабое, закредитованное, а хозяин живет себе припеваючи.

Последнее слово, конечно, здесь - за законодателями.

Фото пресс-службы акима области