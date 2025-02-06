Сообщение о визите высокопоставленного чиновника появилось на сайте вчера, 5 февраля, в 15:59. Представители акимата почему-то не сообщали об этой встрече.

Встреча с населением и представителями бизнеса состоится в 14:30 в здании акимата Костанайской области (пр. Аль-Фараби, 66).

Как указано в сообщении министерства, ваши вопросы и предложения вы можете задать на встрече с министром торговли и интеграции, либо направить на WhatsApp: +7 701 786 39 19 (МТИ). Для записи на прием граждан и встречу просим обращаться по тел.: +7 701 786 39 19 (Азиза Нурпеисова). Личный прием граждан запланирован в 15:45.

- Приглашаем граждан принять активное участие и задать вопрос министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву, - отмечают на сайте министерства.