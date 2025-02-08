Взрослого пса по кличке Дида волонтеры ОО «Надежда плюс kst» спасли во время паводка в апреле прошлого года.

Дида плохо видит на один глаз, но отлично охраняет

- Многих стареньких кобелей мы называем «Дидушками», - рассказала председатель организации Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Как он оказался у нас, я уже и не помню. Но он был одним из тех, кого потом не забрали.

Один глаз у пса очень плохо видит.

- Но он отлично лает и охраняет, - отмечает волонтер. - Хорошо взаимодействует с детьми и женщинами, а вот с мужчинами он достаточно осторожен. Сейчас он живет в будке, на цепи, но это временное содержание. Новые хозяева могут обеспечить ему более достойные условия.

Чтобы забрать Диду или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Андрея СКИБЫ