В последние годы наша зимушка-зима начала шалить: и морозами не радует, и метелями… Очень некомфортно метеозависимым людям. А рыбьему народу каково?

Зависит ли клев от температуры воздуха?

Понятно, что зимой температура воздуха напрямую влияет на комфорт рыболова. И кажется, что на поведении рыбы это не сказывается, поскольку даже в самые сильные морозы подо льдом температура воды остается стабильной - около +4°C. Однако ее активность может снижаться при резких перепадах природной температуры, особенно если за ночь столбик термометра опустился на 10-15 градусов, как в последнее время в наших краях случается довольно часто.

В зимние оттепели уловы жалкие / Фото автора

Зимой подо льдом рыба старается сохранять энергию в холодной воде, поэтому перемещается меньше, она переходит в состояние энергосбережения. Однако в оттепель, когда температура воздуха поднимается, активность рыбы увеличивается. Это считается рыболовной аксиомой. Но в нашей с Сабанеем рыболовной практике сия аксиома не работает.

В дни недавнего потепления, когда температура воздуха поднялась до плюса, мы ловили плотву и подлещика на одном из пригородных тобольских заливов. Вернее сказать, не ловили. Причем не только мы. Не было клева даже у тех, кто корпел над своими постоянно прикармливаемыми лунками, где буквально со времени ледостава клев был постоянно. Мы перепробовали все свои беспроигрышные прикормки, насадки, изощрялись в игре удочкой, но результата не было, если не считать двух мелких подлещиков, трех окуньков (величиной с указательный палец) и пары плотвичек. Наш сосед, отнюдь не новичок в рыбалке, рыбачил метрах в тридцати от нас, поймал и того меньше - всего-то два ершика. Интересно, что рыба не шла даже на сетки-косынки. А это означало, что оттепель была ей не по нраву, что аппетита у нее не было, что она где-то шифровалась, пребывая в ступоре, а может, даже просто издевалась над нами, лениво наблюдая: «Ну-ну, забудьте про свои аксиомы!» При таком клеве терпения у нас хватило только до 16.00.

Зато обратный путь от лунки к машине заставил забыть о бесклевье. 300 метров до берега были счастьем: в воздухе отчетливо пахло весной, весело стрекотали толстые сороки, вдалеке проскакал зайчик, снег блестками мерцал на ярком совсем не зимнем солнце, небо было необыкновенно голубым и каким-то особенно бездонным, а воздух потрясающе свежим и бодрящим… Было тепло, уютно, спокойно, радостно…

Вечером того же дня до меня дошла информация от тех, кто рыбачил на одном из водоемов Васильевского накопителя, в районе поселка Аккабак. Грейдер от Ждановки, как обычно, в пух и прах разбит. Доехать можно до поселка, свернуть перед ним налево по пробитой полевой дороге, которая перпендикуляром упирается в берег озера. Отсюда налево вдоль берега дорога заметена, поэтому весь рыбацкий люд заезжал на озеро только по одному-единственному съезду. Но по льду можно двигаться в любом направлении - снега на нем совсем немного. Чего не скажешь о рыбаках, которых было не сосчитать. Что же касается клева, то он был таким же, как и у нас на Тоболе. Поклевок больше, чем рыбы. А если на мормышки окунек и цеплялся, то был слишком мелким и рыбацкому счастью не способствовал. Так что праздника «полосатика» здесь в тот день не случилось. Хотя еще совсем недавно тут же можно было с успехом наловить очень даже увесистых «матросиков». Правда, тогда не было оттепели посреди зимы.

В какие аксиомы стоит верить

Мы с Сабанеем, собираясь на рыбалку, первым делом в прогнозе смотрим на атмосферное давление. И для нас совсем не важно - высокое оно или низкое, главное, чтобы было стабильным. Хотя считается, что в ясную погоду, когда давление стабильно высокое, рыба часто уходит на глубину и активность клева снижается. Последнее у нас не всегда подтверждалось. Но всегда подтверждалось то, что при перепадах давления рыбий народ впадает в ступор и где-то шифруется. Лучше всего клюет в солнечные морозные дни при среднем стабильном давлении и небольшом ветерке. И в то, что солнечные дни зимой - не лучший друг рыболова, потому что под ярким светом рыба становится осторожной и уходит на глубину, я не верю. Моя рыба так себя не ведет.

Таких горбачей при резких перепадах температур не поймать / Фото предоставлено инфоматором

Кстати, теперь о ветре. С точки зрения нашей человечьей логики зимой, когда ветра подо льдом нет, он не может влиять на клев. И все-таки в нашей практике не было ни одной зимней рыбалки при сильном ветре, чтобы уловы радовали. И уверена, что это связано с давлением, которое в ветреную погоду резко повышается.

Осадки. Для летней рыбалки любой дождь - это живительная аэрация и стимул для клева. Снегопад зимой нам с Сабанеем тоже никогда настроение не портил. И опять же, главное, чтобы при этом не было порывистого ветра и скачущего атмосферного давления.

Что касается фаз луны, то за десятилетия своей рыбацкой жизни, признаюсь, я так и не смогла понять, пропадает ли клев в новолуние и полнолуние. Хотя еще одна аксиома утверждает, что в такие дни клева нет, а лучшее время для рыбалки - периоды растущей или убывающей луны.

А теперь о прогнозах клева и рыболовных календарях. Знаю многих, кто всему этому верит и на эту информацию ориентируется. Мы с Сабанеем не из таких. Чаще всего при составлении таких календарей авторы ориентируются на сроки нереста. Ведь, как известно, в это время и пару недель после него рыба не клюет. У щуки и окуня - очень ранний весенний нерест. Карась и карп могут метать икру до трех раз в год, а налим исключительно зимой. Но все дело в том, что в разных регионах эти периоды однозначно отличаются, поэтому какой-то общий календарь для всех рыболовов страны представляется по меньшей мере сомнительным. Мало того, весна в том или ином регионе может быть ранней или поздней, а значит, даже в одних и тех же местах сроки нереста год на год не приходятся.

Опытный рыболов не будет ориентироваться на такие прогнозы, он полагается на свою наблюдательность, знания и личный опыт. Например, по моим наблюдениям, лещ начинает хорошо клевать, когда цветет сирень. А самых больших щук нам с Сабанеем удавалось поймать в начале лета, когда расцветал шиповник, и осенью, когда начинала опадать листва. Ну а зимой, когда срабатывала «чуйка» на место установки жерлицы - ближе к кромке растительности или дальше, вычисляя то, где может прогуливаться ее излюбленное лакомство - плотвичка.

Что же касается нашей мирной рыбы, то я свято верю в нашу с Сабанеем аксиому - «эффект аквариума»: если регулярно прикармливать одну точку, то белая рыба будет рефлекторно постоянно там собираться. Всегда ли у нас с Сабанеем эта аксиома работает? Всегда, но только опять же в благоприятную персонально для нее погоду.

Клев-инфо