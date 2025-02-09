А у нас будут фигурировать в качестве вкусного угощения. Честно, жарить пышки для одного себя скучно. Их приятно есть компанией. Да с крепким горячим чаем. И чтобы физиономия была перемазана сахарной пудрой. Веселая неформальная еда. Хорошо идет после зимних прогулок.

Пышки принято очень обильно посыпать сахарной пудрой

Делаем дрожжевое тесто. В теплой воде с ложечкой сахара распускаем сырые дрожжи или активируем сухие. Я делаю это всегда, ибо пару раз сухие, засыпанные сразу в муку, меня подводили.

Дальше в воду вводим оставшийся сахар, мешаем до растворения. Потом черед растительного масла, следом разбалтываем яйцо, добавляем щепотку соли. Теперь черед муки.

Вымешиваем тесто, оно поначалу липковатым получается. Не спешите добавлять муки, чтобы не забить. Лучше смочите руки растительным маслом и сформируйте шар. Положите в миску, накройте, чтоб не сохло. Оставьте подходить, должно увеличиться минимум в два раза. Клейковина проявит себя, и липнуть тесто перестанет.

Дальше его на подпыленном мукой столе надо раскатать в круглую лепешку толщиной сантиметра полтора. Теперь стаканом или выемкой вырезаем кружочки, а из них маленькой рюмкой выбираем серединки. Полученные кольца жарим в раскаленном растительном масле с обеих сторон. До красивого цвета. Следите: тесто сладкое, пышки быстро темнеют. Их выкладываем на бумажные полотенца, потом переносим на блюдо или поднос и обильно посыпаем сахарной пудрой.

Серединки можно снова собрать в ком, раскатать и сделать еще несколько пышек, а можно жарить прямо так.

Кстати, пышечное тесто после жарки замечательно пористое. Можно кондитерским шприцем ввести в изделия джем или крем. Но... это уже не пышки.

Ингредиенты

На 500 г муки - 1 яйцо, 60 г сахара, 30 мл растительного масла, 15 г свежих дрожжей или 10 г сухих, 300 мл воды.

Фото Mariya