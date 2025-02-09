Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия запустила проект «Сохранение ключевых мест для краснозобой казарки вдоль пролетного пути».

Краснозобая казарка в Костанайской области во время осенней миграции / Фото Алексея ТИМОШЕНКО

Координатором проекта стал орнитолог Наурзумского заповедника и фотограф-анималист Алексей ТИМОШЕНКО. Постоянные посетители картинной галереи, биологи и просто любители природы, вероятно, помнят выставку его превосходных фотографий дикой природы, которая проходила в апреле 2023 года. Среди фоторабот автора было несколько снимков млекопитающих, попал в объектив кое-кто из рептилий, но в основном на фотографиях были представлены птицы - любимый объект исследований Алексея. В город Тимошенко приезжает нечасто и ненадолго - в Наурзуме ждет любимая работа, дело всей жизни.

В интересную лекцию аудитория неизбежно постепенно втягивается / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В этот раз Алексей Тимошенко побывал в областном центре как координатор проекта по сохранению краснозобой казарки. Вид краснокнижный, нуждающийся в охране, а вот ее-то и нелегко обеспечить в современном мире, где человечество наступает на исконные места обитания и миграции, расширяя свои поселения, распахивая земли под сельхозугодья, вгрызаясь в тело планеты при добыче ископаемых и загрязняя окружающую среду всеми способами.

Конечно, наибольший урон редким и исчезающим птицам наносит масштабная человеческая деятельность вроде сельского хозяйства и промышленности, но и население вносит свой «посильный вклад» в дело уничтожения видов. Поэтому с населением надо работать: информировать, объяснять, учить. Для этого нужны лекции, экскурсии, викторины и прочее.

Самый первый шаг - рассказать, что у нас можно встретить такой ценный вид, как краснозобая казарка, о чем многие даже не подозревают. А ведь наша территория важна тем, что исконно используется казарками во время миграций. Здесь водоплавающие отдыхают, основательно пополняют запас сил и двигаются дальше: весной к местам гнездования, осенью - к местам зимовки. И вот в эти моменты важно пресекать вред, наносимый браконьерами злонамеренно, либо добросовестными охотниками по незнанию.

Эти буклеты бесплатно распространяются среди охотников / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Казахстанская Ассоциация сохранения биоразнообразия издала красочные буклеты «Гуси и казарки Казахстана. В помощь охотнику». Пользуясь ими, можно различить краснокнижные и неохраняемые виды в полевых условиях, всего - 11 видов гусей и казарок. А также узнать о санкциях, предусмотренных за нарушение природоохранного законодательства. Эти буклеты будут распространяться среди охотников бесплатно. Как говорится, бери и пользуйся. Вот только бы захотели пользоваться. А для этого нужно живое общение с людьми, к примеру, в ходе лекций.

Такую лекцию в форме беседы Алексей Тимошенко провел в областном историко-краеведческом музее. В зале природы разместили современные стенды с тематической инфографикой, установили большой экран для демонстрации слайдов и видео. Аудиторией стала группа студентов индустриально-педагогического колледжа.

Аудитория, прямо скажем, не целевая. Это не студенты биофака, не члены охотобщества, не бердвотчеры (добровольные наблюдатели за птицами). Никто из присутствующих прежде о краснозобой казарке не слышал. И тем более не знал о том, какое мировое значение озера Костанайской области имеют для сохранения этого и других видов.

Так выглядят скопления казарок в местах отдыха / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Как объяснил координатор проекта, осенью краснозобые казарки после отдыха на озерах Камыстинского района летят через Западный Казахстан в Российскую Федерацию (Калмыкию, Ставропольский край, Ростовскую область), а далее - в Восточную Европу. Конечный пункт, где они зимуют, - Румыния, Болгария, иногда Греция. Последние очень теплые зимы - проблема для птиц, потому что они вынуждены менять привычные места зимовок. Сейчас им нет необходимости лететь в Восточную Европу, выбирают для зимовки места поближе, чтобы весной отправиться в обратный путь. Как раз зимовки в Румынии самые безопасные, потому что зимняя охота на водоплавающих там запрещена. А в Ставропольском крае и Калмыкии может до отлета начинаться охотничий сезон и под лихие пули вместе с промысловыми видами попадают краснозобые казарки. А тех, кто благополучно достиг нашего региона, важно охранять, чтобы ни одна птица не погибла здесь от охотничьего оружия.

- У нас на территории области имеются глобально значимые орнитологические территории, - отметил Алексей Тимошенко. - Камыстинский район известен на весь мир тем, что на пяти озерах этого района наблюдается большая концентрация краснозобой казарки во время миграций.

АСБК издан полевой определитель птиц Казахстана и мини-буклеты / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

АСБК не ограничивается только мониторингом миграций птиц. Постоянно проводится патрулирование прилегающих к озерам территорий, контроль за соблюдением правил охоты, разъяснительная работа, пропаганда бережного отношения к природе и ликбез по полевому определению редких видов.

Лекции - важная часть работы АСБК с населением / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Но, к сожалению, случаи браконьерства еще не редки. К примеру, во время нашего совместного рейда с сотрудниками территориальной инспекции и природоохранной полиции задержали горе-охотников, подстреливших двух краснокнижных серых журавлей, - рассказал Тимошенко. - К слову, за серых журавлей предусмотрены огромные штрафы - более миллиона тенге за одну особь. Также у нас в области были случаи, когда намеренно или случайно отстреливались краснокнижные гусь-пискулька и краснозобая казарка.

Как заметил орнитолог, важно работать с населением на ранних этапах, поэтому школьники и студенты - это благодатная публика, с которой регулярно проводятся такие встречи. Интересные, надо заметить, встречи, потому что Алексей Тимошенко - не только преданный науке исследователь, талантливый фотограф, но и замечательный лектор. И, несмотря на то, что аудитория, как сказано выше, не целевая, постепенно ребята втянулись в тему, впрочем, не проявляя особой серьезности. Но после лекции два человека остались, чтобы задать вопросы. По словам Алексея Тимошенко, двое из двадцати - это уже отличный результат. Кто знает, может, кто-то из них потом решит посвятить свою жизнь охране природы либо пополнит команду бердвотчеров, которые во всем мире активно помогают ученым, сообщая о фиксации представителей разных видов пернатых в определенных географических точках.

Этот и другие стенды подарены АСБК областному музею / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Бердвотчинг - это интересное и полезное дело, а в последние пару десятилетий и престижное хобби. Присоединиться к этому движению никогда не поздно, независимо от возраста и профессии. Для начала посетите зал природы краеведческого музея, возьмите бесплатный буклет и научитесь различать птиц. А скоро весна, и пернатые полетят своими обычными путями, вот тут-то эти знания вам и пригодятся.