Об этом сообщает пресс-служба Костанайского областного суда. 4 ноября 2024 года подсудимый О. в бане воспользовался тем, что потерпевший К. находится в состоянии алкогольного опьянения. Через приложение банка О. оформил на К. два кредита, каждый по 500 000 тенге.

Дело рассмотрели в Карасуском районном суде. Подсудимого обвинили в мошенничестве, совершенном путем обмана и злоупотребления доверием (ст.190 ч.2 п.4 УК РК).

- В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 2 лет ограничения свободы, - говорится в сообщении суда. - Подсудимый полностью признал вину. Потерпевший просил гражданский иск удовлетворить, меру наказания оставил на усмотрение суда.

Смягчающим обстоятельством суд признал чистосердечное раскаяние, отягчающих обстоятельств не установлено.

- С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств дела суд назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен, - отметили в пресс-службе суда.

Приговор в законную силу не вступил.