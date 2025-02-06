В Казахстане внедряют новые критерии финансирования из Нацфонда. «Важно усиливать финансовую самостоятельность местных бюджетов и стремиться к минимизации зависимости от дополнительных трансфертов из вышестоящих бюджетов», - заявила на совещании 4 февраля заместитель акима Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНА.

В акимате признали, что прошлый финансовый год регион завершил с выполнением задания главы государства по обеспечению экономического роста. Краткосрочный экономический показатель, рассчитанный на основе реальных темпов роста шести основных секторов экономики, составил 107,8%.

В новых подходах к бюджетной политике доля средств из Нацфонда не будет превышать 50% от стоимости проекта. Оставшуюся сумму придётся софинансировать за счет местного бюджета. Это, по выкладкам экономистов, неизбежно создаст дополнительную нагрузку на бюджет каждой административной единицы региона.

Впрочем, если говорить о налоговых поступлениях, в 2024 году в местный бюджет было направлено 226,7 млрд тенге, из которых 48,9 млрд, или 22% от общего объема, составил социальный налог. На 2025 год ожидаемое поступление этого налога - 52,8 млрд тенге.

В области зарегистрировано 4,6 тыс. плательщиков НДС, а реформа НДС приведет к увеличению их числа на 51%, или на 6,9 тыс. новых лиц, которые обеспечит дополнительно 13 млрд тенге в бюджет.

Тем не менее, заявленное 50-процентное софинансирование проектов заставит власти на местах пересматривать первостепенность расходов.

- В связи с этим акимам городов и районов области предстоит уже в этом году активно работать над увеличением доходной базы и пересмотром приоритетности своих расходов, - заявила Гульбарам МУСАГАЗИНА.

Фото пресс-службы акимата Костанайской области