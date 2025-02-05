О затоплении улицы 1 Мая в селе Аулиеколь "НГ" сегодня, 5 февраля, сообщили читатели. По их словам, дети вынуждены обходить прибывшую воду, чтобы добраться до школы.

Еще одно видео из этого же поселка появилось в Tik-Tok. Автор датирует происходящее 4 февраля, но не называет район или улицу, где были сделаны кадры. Можно лишь предположить, что сделано это было в логе, пересекающем населенный пункт.

- Откуда-то прибывает вода, - говорит мужской голос. - Там уже трактор чистит дорожку. Весной такой воды не было здесь!

В районном акимате "НГ" сообщили, что на озере Комсомольское был зафиксирован подъем уровня воды, но ситуация в поселке находится под контролем властей.

- Поводов для беспокойства у населения нет - ситуация находится под полным контролем местных исполнительных органов, - пояснили в пресс-службе. - Для предотвращения возможных последствий проведены комплексные мероприятия по очистке русла водопропускного лога, проходящего от улицы Байтурсынова до озера Ащибой. В частности, на участке от улицы 1 Мая до улицы Тургайской русло было очищено от камышовых зарослей и локально расширено. Кроме того, лог пересекает улицы 1 Мая, Тургайская и Астана, где его русло укреплено специальными инженерными конструкциями.

По данным акимата, в работах были задействованы два самосвала и два фронтальных погрузчика. Общая протяженность лога составляет 3 км: из них 1,58 км в пределах села и еще 1,42 км от границы населенного пункта до реки Ащибой.

В подтверждение своих слов акимат прислал ссылку на пост в официальном аккаунте поселка, где были опубликованы фото и видео работ спецтехники еще 3 февраля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от "Әулиекөл ауылы әкімінің аппараты" ММ (@auliekol_ayulu)

И приложил фото, сделанные на том же перекрестке улицы 1 Мая сегодня, 5 февраля.