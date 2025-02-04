В первые дни февраля в Актобе прошел чемпионат Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2010 г.р. и моложе. В соревнованиях приняли участие по 20 сборных и юношей, и девушек из Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей республики - всего свыше 250 спортсменов 15-ти лет и младше.

У стола Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz

Состав сборной Костанайской области формировался по итогам областного чемпионата среди спортсменов этой возрастной группы, прошедшего накануне в областном центре.

В чемпионате области определялись сильнейшие молодые спортсмены как в одиночных, так и в парных разрядах.

В личном зачете сильнейшими среди юношей стали Алан Альмагамбетов из Карабалыкского района, Жандос Махмутов из Рудного и Дагир Данияров из Костаная. А среди девушек призерами чемпионата Костанайской области стали представительницы областного центра Жания Бекмухамбетова и Аружан Толебай, а также Маргарита Кропотина из Карабалыкского района.

В парном разряде среди юношей отличились Алан Альмагамбетов и Александр Попков, Дагир Данияров и Амир Саркытбай, Роман Сельханов и Алим Кусаинов. У девушек призовую тройку составили дуэты Жания Бекмухамбетова и Аружан Толебай, Камила Оспанова и Алина Поваляева, Диана Акимжанова и Диана Журумбаева.

Алан Альмагамбетов и Аружан Толебай, Дагир Данияров и Жания Бекмухамбетова, а также Али Маликов и Маргарита Кропотина завоевали призовые места в соревнованиях смешанных пар.

Чемпионат Казахстана, в котором Костанайскую область представляли 12 теннисистов, открылся командными соревнованиями. В этом турнире успешнее из наших сборных выступила команда девушек. Наши юные теннисистки пробились в восьмерку сильнейших команд, уступив в четвертьфинале представительницам Карагандинской области со счетом 1:3. Карагандинки же, в полуфинале «всухую» обыграв команду Туркестанской области (3:0), а в финале выиграв у сборной Мангистауской области (3:2), заняли первое место.

У юношей сильнейшей командой стала сборная Алматы, переигравшая в финале шымкентцев (3:0).

В одиночном разряде тренирующаяся под руководством Юлии Данияровой 11-летняя воспитанница Костанайской ДЮСШ №2 Жания Бекмухамбетова, которая является третьим номером в рейтинге теннисисток до 15 лет, заняла третье место, пропустив вперед только ставшую чемпионкой Казахстана Айназ Адильгерееву из Алматы (второй номер рейтинга U15) и Марию Лукьянову из Карагандинской области (первый номер рейтинга U15), занявшей второе место.

Выступавшая в одиночном разряде еще одна воспитанница ДЮСШ №2 Аружан Толебай заняла 12-е место.

Среди юношей чемпионский титул завоевал Алексей Маркин из Алматы. А абсолютный чемпион Костанайской области в этой возрастной группе Алан Альмагамбетов (Карабалыкский район) занял достаточно высокое 32-е место.

Жания Бекмухамбетова (Костанай) и Мария Лукьянова (Караганда) - сильнейшая пара в Казахстане в возрастной группе до 15 лет / Фото ttfrk.kz

Весомым «золотым» дополнением к бронзовой награде в копилку сборной Костанайской области стала медаль, завоеванная в парном разряде среди девушек. Костанайско-карагандинский дуэт, составленный из лидеров рейтингов Жании Бекмухамбетовой (U13) и Марии Лукьяновой (U15) стал сильнейшим в чемпионате Казахстана среди спортсменов до 15-ти лет, обыграв в финале алматинско-туркестанскую пару Айназ Адильгерееву и Мафтуну Ханиязову со счетом 3:0.

Призеры чемпионата Казахстана U15 в парном разряде среди девушек / Фото ttfrk.kz

Золотые же награды чемпионата продолжили делить теннисисты Алматы и Караганды. В юношеском парном разряде алматинцы Алихан Кадыри и Кирилл Берников одержали победу в финале над Алексеем Маркиным (Алматы) и Асылханом Магзумбековым (Карагандинская область). А в смешанном разряде победителями стали призеры чемпионата в одиночных разрядах карагандинцы Асылхан Магзумбеков и Мария Лукьянова.