Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ сегодня, 4 февраля, на совещании по реализации январских поручений главы государства подтвердил намерение начать возведение завода «Qostanay Grain Industry» по глубокой переработке пшеницы в наступившем году. Ранее сообщалось, что мощность завода, который будет запущен в 2027-м, составит 430 тыс. тонн в год и создаст около 600 рабочих мест.

- Наша задача, - заявил глава региона, - обеспечить потребность рынка за счёт собственного производства.

Решение о планах возведения этого производства было озвучено летом прошлого года в столице при подписании меморандума о сотрудничестве между акиматом Костаная, «Baiterek Venture Fund», «KazFoodProducts» и китайской компанией «Myande Group».

- По итогам прошлого года наше сельское хозяйство стало лидером по росту индекса физического объёма среди прочих областей, рост составил 22,1%. Перед аграрным сектором стоят большие задачи - заявил Аксакалов. - Наша главная задача – обеспечить потребность внутреннего рынка за счёт собственного производства. Президент потребовал расширения мощностей хранения и глубокой переработки. В этом направлении у нас реализуется несколько проектов. Один из них – завод по глубокой переработке пшеницы. Строительство завода начнётся уже в этом году.

В планы производителей входит выпуск лизина – это незаменимая аминокислота, которая используется для производства комбикормов для животных. На сегодня лизин – стопроцентно импортируемый продукт. Аналогов такого производства в Казахстане также нет.

По словам экспертов, мощность завода составит 430 тыс. тонн глубокой переработки пшеницы в год. Здесь будут производиться аминокислоты, биоэтанол, глютен, корма для животных, пшеничные отруби. На производстве будут работать 600 специалистов. Предварительная стоимость проекта - около 50 млрд тенге.

В числе прочих агропромышленных задач Кумар Аксакалов назвал также работу по сохранению плодородия почв:

- Здесь играет ключевую роль внесение удобрений. В этом году необходимо внести около 337 тысяч тонн удобрений, из них примерно 150 тысяч нужно внести до начала весенних полевых работ.

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