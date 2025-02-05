Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что в Казахстане самый дешевый проезд по дорогам в сравнении с соседними странами, передает Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"В этом году планируете почти в 2,5 раза увеличить количество платных дорог - до 4 тысяч километров. Сегодня вы "обрадовали" казахстанцев этой новостью. Но всегда возникает справедливый вопрос у граждан: за что, собственно говоря, люди платят. Ни сервис, ни качество дорог, к сожалению, не улучшаются. Ямы, ограждения, животные на практически любой трассе в любой момент могут ожидать казахстанцев. Плачевная статистика по количеству ДТП, причем смертельных, свидетельство тому, что дороги в Казахстане не на уровне, чтобы за них брать плату. Можете объяснить гражданам, за что они должны платить?" - задали вопрос Карабаеву на брифинге в правительстве.

Марат Карабаев заявил, что ситуация в автодорожной отрасли Казахстана в последние годы значительно улучшилась.

"Если обратите внимание, года 3-4 назад у нас была очень плачевная ситуация в автодорожной отрасли. Это связано с тем, что у нас были долгострои, которые строились более 6-7 лет. В последние года два, и в этот период были справедливые замечания со стороны общества. Но в последние два года, и особенно прошлый год, экономический блок правительства хорошо поддержали, состояние и качество дорог значительно улучшились. Первое - мы завершили долгострои: Астана - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Актобе - Атырау - Астрахань", - рассказал он.

Как отметил чиновник, для поддержания состояния дорог необходимо качественное их содержание.

"Начали масштабную программу по среднему ремонту, охватили участки дорог, которые не ремонтировали более 50 лет. Если мы хотим, чтобы эта ситуация не повторилась снова, то возникает необходимость своевременно и качественно содержать автомобильные дороги. (...) Для нас принципиально важно постепенно переходить на самоокупаемость наших дорог за счет платности. Если мы хотим содержать и сохранить дороги на текущем уровне и улучшить их, тогда платность крайне необходима", - пояснил министр.

Также Карабаев заявил, что в Казахстане плата за проезд значительно ниже, чем в соседних странах.

"В Казахстане самые дешевые дороги с точки зрения платности. Посмотрите соседние страны: они (дороги - прим.) в 7, а то, бывает, и в 25 раз дороже, чем в Казахстане. Поэтому мы говорим, что постепенно переходим на платность для того, чтобы своевременно и качественно содержать дороги и сохранить их на хорошем уровне, который мы сейчас имеем", - заключил министр.