Костанайский «Тобол» проводит вторые в этом межсезонье учебно-тренировочные сборы, которые проходят в Турции.

Перед этими сборами команду покинул 28-летний португальский нападающий Руй Кошта, вернувшийся в клуб своей страны «Фаренсе». Он сыграл в составе «Тобола» 15 матчей, забил 4 гола.

Изменения произошли и в тренерском штабе. Ассистентами главного тренера «Тобола» стали Данияр Муканов и Олег Недашковский.

Данияр Муканов и Олег Недашковский стали ассистентами главного тренера «Тобола» Нурбола Жумаскалиева / Фото instagram.com/fctobol

Занимавший перед переходом в тренерский штаб должность спортивного директора клуба Данияр Муканов выступал за «Тобол» с 2002 по 2010 годы, став с командой чемпионом Казахстана (2010 г.), четырехкратным серебряным призером чемпионата Казахстана (2003, 2005, 2007, 2008 гг.) и трехкратным бронзовым призером (2002, 2004, 2006 гг.), обладателем Кубка РК (2007 г.) и победителем Кубка Интертото (2007 г.). Он был одним из лучших защитников Казахстана, привлекался к играм за национальную сборную страны (2002-2006 гг.), в составе которой провел 12 матчей и забил один гол. А завершил он игровую карьеру также в «Тоболе» в 2013 году.

Муканов имеет опыт тренерской деятельности. Был ассистентом главного тренера и главным тренером «Мактаарала» (Атакент), а также ассистентом главного тренера «Иртыша» (Павлодар).

Олег Недашковский хорошо знаком костанайским болельщикам по выступлению за «Тобол» в 2015 году на позиции полузащитника.

Работу в тренерском штабе «Тобола» продолжат тренер по вратарям Евгений Набойченко и тренер по физической подготовке Евгений Антонов.

А сам главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев, имеющий опыт работы помощником главного тренера молодежной сборной РК, станет еще и одним из ассистентов главного тренера национальной сборной Казахстана Али Алиева, назначенного на эту должность в конце января.

На втором учебно-тренировочном сборе «Тобол» проведет четыре товарищеские встречи, первую из которых - с российским «Шинником» из Ярославля - уже завтра, 5 февраля. Затем на 10 февраля запланирован матч с клубом «Согдиана» из Узбекистана, 16 февраля костанайский клуб сыграет с украинским «Шахтером», а 20 февраля - с латвийской «Ригой».

В этот же день «Тобол» завершит второй УТС.