Инфляция в Казахстане ускорилась, составив 8,9% в годовом выражении (в декабре 2024 года – 8,6%), и за месяц – 1,1% (в предыдущем месяце – 0,9%), передает "Радио Азаттык" со ссылкой на Бюро национальной статистики Казахстана, представившее данные по инфляции за январь 2025 года.

Фото из архива "НГ"

Цены на платные услуги за год в стране выросли на 13,8% (в декабре 2024 года – 13,3%), непродовольственные товары – на 8,4%, продовольственные товары – на 5,8%.

По сравнению с январем прошлого года тарифы на холодную воду повысились на 43,2%, водоотведение – на 26,1%, отопление центральное – на 23,1%, горячую воду – на 21,3%, электроэнергию – на 18,9%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 12%, вывоз мусора – на 10,3%.

Услуги сотовой связи подорожали – на 16,8%, услуги здравоохранения – на 12%, общественного питания – на 10,9%.

Проезд железнодорожным транспортом подорожал на 18,6%, городским автобусом – на 10,5%, самолетом – на 7,2%. Оплата за аренду жилья повысилась на 15,3%.

Одежда подорожала на 10,2 %.

Среди продуктов питания, повысились цены на картофель на 59,3%, на лук репчатый – 25,1%, минеральную и питьевую воду на 16,7%.

В региональном разрезе в январе 2025 года уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в двенадцати регионах, из них наибольший – в Астане (11,2%), Карагандинской (9,9%), Западно-Казахстанской (9,7%), Северо-Казахстанской (9,6%) областях.

В Костанайской области прирост ниже, чем средний по стране, и составил 8,1%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Атырауской области – на 2,2%, самая низкая в городе Алматы и Туркестанской области – 0,7%.