Два ближайших февральских дня, по прогнозам синоптиков Костанайского филиала РГП «Казгидромет», на всей территории региона пройдут без существенных колебаний температуры и значительных осадков. В течение обоих календарных суток на северо-востоке региона ожидают туман, на юге и западе области среда отметится низовой метелью.

Фото Андрея СКИБЫ

По прогнозам синоптиков, во вторник, 4 февраля, на всей территории области осадков не ожидается, на северо-востоке прогнозируют туман, ветер юго-восточный 9-14 м/с.

Температура ночью -7… -12 °С, на востоке и юге региона -15 °С; днём на всей территории области ожидается -2… -7 °С.

- В Костанае, - сообщает синоптик КФ «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА, - во вторник переменная облачность без осадков, но при тумане, юго-восточный ветер скоростью 5-10 м/с. Столбик термометра в ночь накануне опустится до -8… -10 °С, днём ожидается -3… -5 °С.

В среду, 5 февраля, добавила специалист, на западе и юге области небольшой снег и низовая метель. На северо-востоке региона туман, юго-восточный ветер будет дуть, как и днём раньше, со скоростью 9-14 м/с, на западе и юге области порывами до 15-20 м/с.

Температура в ночь на среду -10… -15 °С, на севере области до -20 °С. Днём столбик термометра покажет -5… -10 °С.

В самом областном центре среда обещает пройти без осадков при переменной облачности, ветер юго-восточный 9-14 м/с, температура ночью -10… -12 °С, днём потеплеет до -5… -7 °С.