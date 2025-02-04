Я всматривался в одинокие фигуры, бдящие у лунок в позе Тобольского мыслителя, и, сказать честно, рассчитывал отыскать деда-краеведа – завсегдатая и бывалого рыбака, наизусть знающего все места, глубины, да кто водится, да на что и когда клюёт… Почти сбылось: нашлась бабушка.

Инну ГРИГОРЕНКО мы застали как раз за бурением лунок. О правилах безопасности Инна Александровна знает много: она бойко перечислила нам и про жилет, про свисток и всё остальное. Да и сама относится к этому ответственно.

Жилет есть, просто его не видно. Впрочем, рыбачка забыла о другом важном правиле. Если не догадались по фото, обязательно дочитайте статью до конца

- А про алкоголь помните? – устраиваю я незлобный троллинг.

- Ненавижу! И понять не могу, как люди вообще его пьют!

Рыбачка жалуется: клёв сегодня неважнецкий – прикормку-то рыба со дна кушает, а на крючок не идёт…

- Приходим сюда с супругом за живцом, маленьких чебачков тут ловим, когда хотим поймать на Верхнетобольском водохранилище судака. А судака там по два-три до 40-50 см берём почти всегда. И знаете что? Ещё в том году на Верхнем Тоболе с женщин платы за вход не брали, а сейчас начали - и 2 000 выложи им, как с мужика. Ну мне, как пенсионерке, 1 000 всего. Хотя те, кто берут деньги, условий нам никаких для ловли не создают – хоть бы туалеты поставили, например.

Вот таких судаков Инна Александровна ловит с мужем на Верхнем Тоболе / Фото из архива Инны ГРИГОРЕНКО

В общем, в рейде со спасателями ДЧС, который провели 31 января, нам встретилась небольшая группа местных, которые пришли попытать счастья у спасательной станции в ловле чебачков, окуня, леща и подлещика, если повезёт – щуки, а если очень повезёт, так и судака (рыбаки рассказали, не проверял). Кстати, насчёт опыта: глубина дна после апрельского суперпотопа кое-где поменялась, так что удильщикам пришлось заново изучать места, чтобы определить «клёвые» локации.

Каждая такая палатка весит от 7,5 до 9 кг и умещается в небольшом рюкзаке

Рейд по соблюдению правил зимнего рыболовства – часть службы ЧСников. Патрулирование проводится ежедневно, а такие осмотры – еженедельно.

Сотрудники раздавали памятки и заодно фиксировали, все ли правила поведения на льду соблюдаются.

Со снегоходом помощь при необходимости подоспеет гораздо быстрее

Начальник управления гражданской обороны ДЧС Костанайской области Кенжебек Куатбекулы комментирует правила безопасности на водоёмах

- В прошлую зиму на льду при ловле рыбы погибли три человека (в Узункольском, Карабалыкском районах и в районе Беимбета Майлина), один из них - ребёнок, - информирует начальник управления гражданской обороны ДЧС Костанайской области подполковник Кенжебек КУАТБЕКУЛЫ. - Причиной гибели рыбаков стало несоблюдение правил поведения на водоёмах: в двух первых случаях на тонком льду разжигали огонь и группировались вокруг него, а ребёнок вышел на зимний лов без сопровождения взрослых.

Инфографика Ксении РЕБИК

- Несовершеннолетние не имеют права выходить на лёд без взрослых, - добавил сотрудник ДЧС капитан Галымжан МУСТАФИН. - За несоблюдение этого правила их родителей могут привлечь к административной ответственности по ст. 412 КоАП РК, там штраф 7 МРП. Ещё рыбакам следует иметь спасательный жилет, а если лёд тоньше 25 см (такое начинается в ледостав) – без жилета ни в коем случае не ступать. У рыболова должны быть спасательные шильца (пригодятся, чтобы выкарабкаться, если всё же оказался в воде), верёвка диаметром не менее 11 мм и не менее 12 м длиной, палка длиной от 2 м, а заодно мобильный телефон в водонепроницаемом пакете. Не ходить к камышам – там лёд всегда тонкий. Не проходить близко от проток и опор мостов – там могут быть промоины. Например, у моста в КЖБИ они есть постоянно. Далее, запрещено выходить на лёд потемну – промоины в темноте рыбак может не заметить. Хотя в ночные рейды мы выходим нечасто. Много происшествий, пусть и не смертельных, происходит на фоне употребления алкоголя.

Спасатели и волонтёры – в одном строю

Как заверили спасатели, в эту зиму средняя толщина льда – 55-60 см. Последний раз замеряли, когда вырезали купель на православное Крещенье. Это среднегодовой показатель для начала февраля и совершенно надёжная величина: по льду такой толщины может безопасно пройти даже танк.

Инфографика Ксении РЕБИК

Вместе с профессиональными спасателями на рейд вышли волонтёры. Некоторые просили не называть имён – знакомые не поймут, начальство не одобрит, мол, зря свободное время тратите. Все трое, с кем разговор всё же завязался, студенты.

Вера Шубина (в центре), Екатерина Сидоренко (вторая слева) и Эдуард Риц (справа) считают добровольную помощь спасателям благородным делом

- Занятие волонтёрством – это просто желание, моё хобби, - рассказывает Вера ШУБИНА. - В свободное время всегда стараюсь помочь: выйти на поиски человека, посодействовать сотрудникам полиции, ДЧС и многим другим.

- У меня детская мечта была – искать и спасать пропавших людей, - признаётся Екатерина СИДОРЕНКО. - Хотя многие не понимают, не ценят, спрашивают – зачем вам это нужно? А для меня это повседневный адреналин, такая потребность. Нашли человека – а он жив-здоров. Знаете, какое это счастье?!

- Это благородная работа, - добавляет Эдуард РИЦ. - Вот сейчас, например, мы будем не просто распространять памятки, а именно проводить обучение рыбаков. Цель ведь - не раздать, а убедиться, что до них донесена информация.

Ни хвоста ни чешуи!

Сезон зимней рыбалки закончится, как ни странно звучит, 1 мая: таковы уж официальные сроки открытия-закрытия. Так что похожих рейдов будет ещё много.

И да, кое-какие нарушения спасатели в этот раз всё же нашли: например, у нашей рыбачки Инны Григоренко расстояние между лунками было кое-где меньше 20 см. А согласно правилам безопасности на водоёмах… Ну вы поняли.

Штрафовать не стали, ограничились предупреждением. И даже пожелали «Ни хвоста ни чешуи!» - это у рыбаков на удачу.

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