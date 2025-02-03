Об этом говорили сегодня, 3 февраля, на аппаратном совещании в городском акимате. Директор ТОО "Рудненские тепловые сети" Олег АБЫЛКАИРОВ заявил, что заявка на новый тариф уже составлена, но точные цифры озвучат после того, как их утвердит Комитет регулирования естественных монополий.

Срок действия нынешнего дифференцированного тарифа закончится 1 марта. Поэтому теплосети подали новую заявку с расчетами на ближайшие 5 лет.

- Надо отметить, что действующий тариф для основной группы потребителей с общедомовыми приборами учета, а таких почти 75% от всего населения города, составляет 3 614 тенге за Гкал, - сказал Абылкаиров. - Для сравнения: в Лисаковске – 6 002 тенге, в Житикаре – 5 691 тенге, в Тобыле - 7 530 тенге, а в Костанае – 4 683 тенге за Гкал. Это все результаты сдерживания тарифов или, как теперь эту (политику - "НГ") называют, "тарифная тишина".

О необходимости повысить тариф говорил и аким Рудного Виктор ИОНЕНКО:

- Обратите внимание, что в 2020 году при передаче теплосетей из ведения ССГПО тариф был всего 2 400 тенге за Гкал, тогда как у других компаний он варьировался от 4 500 до 5 607 тенге. Мы прекрасно понимаем, что все теплокомпании работают в одинаковых условиях, поскольку стоимость газа в Костанайской области для всех городов единая, электроэнергия тоже везде примерно одинаковая, как и зарплаты работников. Но тариф был и есть в два раза ниже. Это приводит к разбалансировке бюджета предприятия и, как следствие, к убыткам. У нас, согласно меморандума, 2 года убытки погашали за счет ССГПО. Теперь, когда мы вышли на самостоятельную работу, за прошлый год предварительный баланс – минус 1,5 млрд тенге. Обратите внимание, что с 2020 по 2022 год практически не поднимали тариф. В 2023 году подняли меньше чем на 200 тенге. В 2024 году работу провели и подняли до 3 614 тенге. Но мы все равно не успеваем за темпами роста цены энергоносителей.

Ионенко подчеркнул, что задача властей и предприятия – поднять тариф в обмен на инвестиции. Имеются в виду финансовые вложения в ремонт оборудования и труб теплосетей. По словам акима, в следующем году ремонт теплосетей должен осуществляться без участия областного и республиканского бюджета. Ежегодно будут менять 3,5 км внутриквартальных теплосетей. Но и этого, как отмечает Абылкаиров, недостаточно - нужно ремонтировать по 12 км в год.

Журналисты спросили - каким же все-таки будет новый тариф? Виктор Ионенко пояснил: будут стремиться к нынешним костанайским ценникам. То есть, приблизительно стоимость 1 Гкал должна вырасти с 3 614 тенге до 4 600 - 4 900 тенге, поскольку "затраты предприятий в Костанае и Рудном примерно сопоставимы".

- Как нам утвердит новый тариф КРЕМ, мы пока не можем сказать, - отметил Ионенко. - Мы делали расчеты, обсуждали их с депутатами и членами общественного совета. Грубо говоря, для двухкомнатной квартиры цена вырастет примерно на 1 000 - 1 200 тенге. Сейчас бутылка воды 0,5 л стоит 300 тенге. То есть, это 2 литра воды купить в магазине. Или сделать надежные теплосети. Вот примерно такое сравнение. Еще раз: когда будут точные цифры, мы соберем пресс-конференцию и дополнительно объявим, на сколько вырастет тариф.

Фото Георгия ГОВОРОВА