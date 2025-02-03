Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на прошедшем 27 января брифинге заявила о том, что в стране разрабатываются нормы по усилению мер ответственности за нападение и причинение вреда здоровью медицинских работников во время несения ими службы. Такие инициативы возникли на фоне участившихся случаев нападения пациентов на врачей по всей республике. Руководитель республиканского общественного объединения "Дәрігер", врач-терапевт высшей категории, магистр здравоохранения, главврач частной клиники Айгерим Сеитова поделилась с Tengrinews.kz своим мнением относительно того, помогут ли принятые меры обезопасить врачей.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Безнаказанность порождает вседозволенность

По мнению Айгерим Сеитовой, причиной того, что общество стало агрессивно и неуважительно относится к медикам, кроется в том, что ценность врача размылась.

"Безнаказанность порождает вседозволенность. Все мы знаем, что любая страна держится на трех китах: обороне, здравоохранении и образовании. Это столпы, на которых держится суверенитет любого независимого государства. А что мы видим в нашей стране? Мы видим тревожную тенденцию нападения на врачей, и одна из ключевых причин, по моему мнению, - это эпоха соцсетей. Именно социальные сети стали катализатором негативного восприятия медицины. Сегодня любой медицинский случай, будь то врачебная ошибка, либо же сложное заболевание, моментально превращается в новость с громким заголовком: "Врач-убийца", "Доктор погубил пациента" и так далее. На бессознательном уровне это настраивает общество против врачей. Например, мы все помним времена COVID, когда общество искренне благодарило медиков, понимая их жертвы. Но стоило пандемии отступить, и уважение пропало. Врачей винят за все проблемы системы здравоохранения в целом", - считает она.

По мнению врача, люди фокусируют внимание только на негативных новостях, попадающих в их инфополе, и упускают из вида тот факт, что зачастую медики работают на износ.

"Еще одна причина - хроническое недофинансирование медицины. Нам буквально приходится выбивать и выпрашивать необходимые для пациентов ресурсы. Врачей превратили в обслуживающий персонал, а пациенты не довольны и срывают злость на тех, кто ближе всего. Зачастую это как раз таки врач, у которого они сидят на приеме", - говорит Сеитова.

Последние новости показывают, что агрессия пациентов не всегда ограничивается хамством и словесными оскорблениями, некоторые не гнушаются и рукоприкладством в отношении и медиков.

Один из таких случаев – нападение на врача-гинеколога в Алматы. Пациентка разбила рабочий компьютер и ударила медика телефоном по лицу с такой силой, что врачу пришлось накладывать швы. В качестве наказания суд приговорил напавшую к общественным работам и обязал выплатить 200 тысяч компенсации.

Также в январе этого года семейная пара в Кокшетау ворвалась в реанимацию, где врачи готовились оперировать их трехлетнего сына, оскорбляли врачей, сломали казенное имущество и кидались с кулаками на медперсонал. В качестве наказания суд приговорил мать ребенка к штрафу в размере 30 МРП (117 960 тенге), а отцу назначил административный арест на двое суток.

19 декабря две женщины избили 24-летнюю девушку-фельдшера Анель Баймурзинову, которая приехала на вызов. Медику нанесли серьезные телесные увечья, вырвали клок волос, также у нее диагностировано сотрясение мозга.

"Наши врачи часто проявляют сострадание к агрессивным пациентам. Даже если их оскорбили, ударили, они пытаются понять человека: "Он болен, у него горе". В результате этого агрессия воспринимается пациентами, как допустимая. Терпимость врачей не должна превращаться в их уязвимость. Если нападение на врачей будет приравнено к нападению на представителя правоохранительных органов и будет введена жесточайшая уголовная ответственность, это не только защитит медиков, но и покажет обществу, что врач - это не обслуживающий персонал, а профессионал, спасающий жизни, и нападение на него недопустимо. Медицина в нашей стране превратилась в сферу услуг. Когда-то это было служение народу, призвание, а теперь мы работаем в формате "оказания услуг" — наряду с парикмахерскими и салонами красоты. Что, на мой взгляд, в корне неправильно", - считает Сеитова.

Как исправить ситуацию?

По мнению Айгерим Сеитовой, обезопасить медиков от агрессии пациентов могли бы жетоны видеофиксации и ужесточение наказание за нападение на врача.

"Безусловно, видеожетоны, страховки и ужесточение уголовной ответственность могут частично защитить врачей. Особенно, если идет речь о доказательствах нападения. Ведь все громкие скандалы и резонансы нападения на врачей мы видим только благодаря случайным видеозаписям в соцсетях, которые помогли привлечь внимание к проблеме. А сколько еще случаев осталось за кадром? Врачи ежедневно сталкиваются с унижением, оскорблениями, физической агрессией в кабинетах, но без фиксации доказать эти инциденты фактически невозможно. У нас стояли камеры в кабинетах, но они не писали звук. Когда мы обращались к нашим юристам в больнице, они нам говорили : "Вы ничего не сможете доказать". В таких случаях, я думаю, видеожетоны помогут. Особенно тем врачам, которые выезжают на дом", - говорит руководитель РОО "Дәрігер".

Еще одним шагом к изменению ситуации по отношению к медикам, считает Сеитова, может стать приравнивание медиков к сотрудникам правоохранительных органов:

"Мы не один год выбивали это приравнивание, но безрезультатно, так как не было четкой статистики по нападениям. Сейчас мы собрали данную статистику, по крайней мере по тем случаям, что попали в публичное пространства, и вышли с этим предложением в Генеральную прокуратуру. Ждем ответа от ведомства. Огромную поддержку нам оказывает депутат Мажилиса Парламента от фракции Аманат, Авершин Константин и министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Впервые за 13 лет своей врачебной практики я вижу, чтобы депутат и министр брали на личный контроль каждый случай по нападению на врачей".

Повлияют ли изменения на качество медицины в Казахстане?

По словам Айгерим Сеитовой, качество и доступность медицины в стране и сегодня находятся на достаточно хорошем уровне и чтобы их улучшить, необходимо навести порядок в самой системе здравоохранения и умах населения.

"Например, наша страна в лидерах по нейрохирургии и сложным нейрохирургическим операциям. Наших врачей приглашают за границу для проведения мастер-классов. У нас очень развита кардиохирургия, операции по травматологии. Медицина не стоит на месте. Да, еще есть, над чем работать, но уже сейчас есть немало достижений, которыми мы можем гордиться", - говорит Сеитова.

Она отмечает, что большинство неблагоприятных исходов течения болезни происходит по вине самих пациентов.

"Бывают разные ситуации, но врач никогда целенаправленно не будет вредить пациенту. В социальных сетях часто выходят посты с обвинениями медиков, и люди не пытаются разобраться в ситуации. А ведь часто больные до последнего не обращаются в больницу, занимаются самолечением, усугубляют болезнь и приходят на прием или вызывают скорую, когда уже слишком поздно и врачи бессильны. Многие не соблюдают рекомендации лечащего врача, не пропивают назначенные препараты и, когда им становится хуже, также обвиняют его".

Сеитова не отрицает, что в казахстанской системе здравоохранения имеются проблемы, но отмечает, что шаги для улучшения ситуации предпринимаются.

"У нас сейчас еще пока сохраняется небольшой хаос. Например, на прием одного пациента в поликлинике отводится всего 15 минут. Этого времени недостаточно, чтобы собрать полный анамнез, провести полный первичный осмотр. Когда я была заведующей узких специалистов в поликлинике, наш кардиолог за день смотрела 30-40 пациентов. При этом она должна с 8 до 15:00 принимать больных, потом заполнять всякие карточки, инвалидности. Врачам категорически не хватает времени ни днем, ни ночью. Но этого не видят пациенты. Они хотят, чтобы им уделили больше внимания, а врач думает о том, что в коридоре ожидают еще десятки пациентов", - говорит она.

Сеитова выразила надежду, что в скором времени удастся прийти к таким условиям, при которых будет комфортно и пациентам, и врачам.

"Медики сопереживают каждому пациенту, и их работа - это не услуга, а миссия. Если мы, как общество, не начнем защищать наших медиков сегодня, то завтра некому будет нас лечить. В заключение я хочу сказать, что вопрос не в том, заслуживают ли врачи уважения, вопрос в том, готовы ли мы, как общество, сделать шаг навстречу и дать возможность врачам работать с достоинством".