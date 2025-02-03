В Министерстве финансов прокомментировали новость о введении в Казахстане налога на бездетность, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Ранее в казахстанских СМИ появилась новость о том, что депутат Мажилиса Болат Керимбек предложил ввести налог на бездетность. Сам парламентарий эту информацию опроверг.

"Мы встречались с жителями Талдыкоргана, где было обсуждение ситуации с поздним браком. Говорилось, что раньше такие налоги были в Италии, в Болгарии. Это очень важный вопрос, его необходимо рассматривать с точки зрения демографической ситуации. Когда люди поздно женятся, возникают вопросы воспитания детей, их становления на ноги. Мы это обсуждали именно в таком ключе, но некоторые СМИ исказили мои слова, якобы я предложил ввести такой налог", - сказал Керимбек в кулуарах Мажилиса в среду.

Тем не менее, журналисты обратились в Министерство финансов, чтобы узнать, могут ли в Казахстане ввести налог на бездетность. Там ответили, что могли бы рассмотреть такое предложение, если оно поступит.

"Предложение о введении "налога на бездетность" в министерство официально не поступало. При этом в случае поступления в соответствии с установленным законодательством порядком в пределах компетенции будет рассмотрено", - ответили в Минфине на официальный запрос.

При этом в целом по закону изменения в налоговое законодательство вносит Министерство национальной экономики.

Напомним: инициативу о введении налога на бездетность в Казахстане обсуждали еще в 2014 и 2010 годах.