В течение шести дней на ринге, установленном в ДЮСШ Костаная (ул. Гашека, 1/4) проходил чемпионат Казахстана среди младших юношей.

В соревнованиях принимали участие около 400 юных боксеров 2011-2012 г.р. из 20 регионов республики, разыгрывавших награды в 16 весовых категориях.

Костанайскую область в чемпионате представляли 23 боксера под руководством старшего тренера области среди младших юношей Абая Жайылганулы.

Фрагмент одного из 16 финальных поединков / Фото instagram.com/boxing_qostanai

На открытии чемпионата уроженец Костаная, в прошлом известный боксер, трехкратный чемпион Казахстана, мастер спорта международного класса, участник чемпионата мира 1997 года, а ныне государственный тренер РК по боксу Аслан Игубаев, отметил высокий уровень организации республиканского турнира.

Всего в рамках чемпионата было проведено 369 боев, решающие 16 из которых состоялись в последний день января и назвали первых сильнейших представителей этого вида спорта в своем возрасте в наступившем году.

Больше всего финалистов было в составе Туркестанской области, по четыре боксера - у сборных Восточно-Казахстанской области, Алматы и Алматинской области. А наибольшее количество первых мест в итоге завоевали боксеры южной столицы - три. Алматинцы и стали сильнейшими в командном зачете, завоевав еще одно «серебро» и пять бронзовых наград. Второе место у завоевавшей самое большое количество медалей сборной Туркестанской области - две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. Два «золота», два «серебра» и одна «бронза» у сборной Восточно-Казахстанской области. На счету команды Алматинской области две золотые и две серебряные медали. Две золотые медали и пять бронзовых в копилке сборной Жамбылской области. Одна золотая и две бронзовые награды у боксеров Мангистауской области, по одному «золоту» и одной «бронзе» завоевали представители Жетысуской, Улытауской и Павлодарской областей. Еще одно «золото» отправилось в Атыраускую область. Две серебряные и две бронзовые медали у команды Западно-Казахстанской области, две серебряные - у сборной Карагандинской области, одно «серебро» и три «бронзы» - у сборной Шымкента, одно «серебро» и одна «бронза» - у сборной Астаны, одно «серебро» - у сборной Северо-Казахстанской области, три «бронзы» - у сборной Кызылординской области и по одной бронзовой медали завоевали представители Акмолинской, Абайской и Костанайской областей.

Бронзовым призером из боксеров нашей области стал Мирас Сейдуллаев, выступавший в весовой категории до 49 кг.

Главный тренер Алматы Ильзат Рембакиев с кубком за общекомандную победу в чемпионате РК по боксу / Фото instagram.com/almatyboxing.kz

Чемпионами Казахстана по боксу среди юношей 2011-2012 г.р. в своих весовых категориях стали:

до 30 кг - Нурым Бакдаулет (Жетысуская область),

до 33 кг - Дамир Джаншиликов (Алматы),

до 35 кг - Даулет Тенелбай (Атырауская область),

до 37 кг - Биржан Жакып (Туркестанская область),

до 40 кг - Куаныш Халимбет (Туркестанская область),

до 43 кг - Аслан Кайранбай (Алматы),

до 46 кг - Жигер Жуман (Жамбылская область),

до 49 кг - Шынгыс Ахметов (Восточно-Казахстанская область),

до 52 кг - Жолжигит Жетписбай (Мангистасуская область),

до 55 кг - Нурбакыт Торегельды (Алматы),

до 58 кг - Жандос Калканов (Улытауская область),

до 61 кг - Мирас Куанышев (Восточно-Казахстанская область),

до 64 кг - Мейиржан Шади (Жамбылская область),

до 67 кг - Нурасыл Хасан (Алматинская область),

до 70 кг - Адилет Сейит (Алматинская область),

свыше 70 кг - Нурислам Ташмаганбет (Павлодарская область).

А лучшим боксером юношеского чемпионата Казахстана признан Нурасыл Хасан (до 67 кг) из Алматинской области.