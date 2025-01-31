31 января работники областного «Казгидромета», специалисты по водным ресурсам, руководители Тобол-Торгайской бассейновой инспекции и сотрудники ДЧС дали комментарии по превентивным мероприятиям и возможному риску половодья в период весеннего снеготаяния.

По сравнению с 2024 годом накопленные влагозапасы на территории области меньше. По данным филиала РГП "Казводхоз", на сегодня фактический объем многолетних водохранилищ (Верхне-Тобольское и Каратомарское) на оптимальном уровне для принятия паводковых вод наступившего года. На 31.01.2025 года свободная емкость составляет 521,7 млн кубометров при объеме среднемноголетнего стока 413,0 млн кубов.

- Тем не менее, по информации из Российской Федерации на территории Челябинской области водность большинства рек бассейна Тобола больше нормы. В зиму реки ушли с водностью 200-300% от нормы, - заметил руководитель РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция» Алмат АБЖАНОВ.

- Для мониторинга паводковой обстановки утверждены расходы на облет территории Костанайской области. - Сообщил заместитель руководителя Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Омиржан ТУКУШЕВ. - Из 79 противопаводковых мероприятий выполнено 70, по девяти работы продолжаются. Для предотвращения ледяных заторов в грядущем половодье ДЧС будет проводить взрывные работы, рассчитанные на более чем 192 тыс. кубометров льда.

Омиржан ТУКУШЕВ: "Областной противопаводковый штаб приступает к работе 23 марта"

По информации акиматов запасено более 148,7 тонн ГСМ, около 3,6 тысяч тонн инертных материалов, 234 тыс. штук мешкотары. На период паводка местными исполнительными органами определены 104 пункта сбора для более чем 12 тыс. человек, если таковых вдруг придётся эвакуировать.

- Для ликвидации паводков и наводнений определена областная группировка сил и средств в 2815 человек, 392 единицы техники, 123 плавсредства и 336 мотопомп, - добавил Тукушев, - в зависимости от складывающейся обстановки с 23 марта группировки будут направлены на опасные участки области.

Что имеется в виду под опасными участками? По информации, подготовленной в РГП «Казгидромет» за подписью директора Костанайского регионального филиала Аделя Ахметова, карта распределения осеннего увлажнения по территории области показывает увлажнение меньше нормы в среднем от 40 до 64% на большей части территории, и повышенное увлажнение в среднем на 49% на юге и юго-востоке области (Аркалыкский район). В целом же в сравнении с 2023 г. осеннее увлажнение 2024 г. меньше от 20 до 80%.

Сумма накопленных осадков за зимний период (снегонакопления) на 20 января также распределена неравномерно:

Ниже нормы: в северной части области (в среднем на 21%), в Аулиекольском районе (на 16%), в Амангельдинском районе (на 56%), в Житикаринском районе (на 35%).

Около нормы: в Узункольском, Наурзумском, районе им. Б. Майлина, районе г. Аркалык, с. Екидин.

Выше нормы: в районе ст. Железнодорожный (Карасуский район) на 20%.

Средняя за февраль температура воздуха ожидается -13,0-15,0°С, что около нормы (норма: -13,3-15,3°С).

Количество осадков за тот же грядущий период спрогнозировано как превышающее норму на большей части региона, около нормы – на его севере (в Карабалыкском, Федоровском, Мендыгаринском, Узункольском районах, в районе Костаная).

Синоптики просят заострить внимание на том, что талыми водами весеннего половодья 2024 года до сих пор наполнены озёра и различные понижения рельефа, и в случае резких изменений погоды (интенсивное потепление или значительные осадки), это может существенно осложнить прохождение весеннего половодья 2025 года.

Исходя из анализа прошедших паводков и гидрометеорологической условий, как указано в консультационной справке, условно область можно условно разделить на три категории.

Районы с высоким риском: г. Аркалык, Жангельдинский, Амангельдинский, Наурзумский, Карасуский, Аулиекольский, Сарыкольский, Узункольский районы.

Районы со средним риском: Житикаринский, Камыстинский, район им. Б. Майлина, Федоровский, Костанайский районы.

Районы с низким риском: г. Костанай, г. Лисаковск, г. Рудный, Денисовский, Камыстинский, Мендыкаринский, Карабалыкский районы.

Районы с высоким риском отмечены оранжевым, со средним - бежевым. Схема предоставлена Костанайским филиалом РГП "Казгидромет"

Впрочем, предупреждают специалисты, этот прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным. Март даст гораздо более конкретную картину.

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