Первый из двух этапов Кубка Республики Казахстана по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2011 г.р. и младше состоялся в городе Аксае Западно-Казахстанской области. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из Алматы, Актюбинской, Алматинской, ЗКО, СКО Костанайской области, которые выступали в гонках свободным ходом, спринте свободным ходом и в «эстафетах дружбы» в двух возрастных группах - 2011-2012 г.р. и 2013 г.р. и младше.

Костанайский пьедестал Кубка РК в спринте среди девушек 2011-2012 г.р. / Фото instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst

Нашу область в этих стартах представляли воспитанники Костанайской ДЮСШ № 3, завоевавшие 19 медалей, в том числе 6 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых.

В индивидуальной гонке свободным ходом на 4,2 км среди девушек 2011-2012 г.р. Ангелина Удовиченко и Арина Назарова завоевали серебряную и бронзовую награды соответственно. В десятке сильнейших в итоговом протоколе были их подруги по спортшколе Надежда Ковалева (6-е место), Дарья Назарова (7-е место) и София Чернецова (10-е место).

А среди юношей этой же возрастной группы в такой же гонке в десятке сильнейших финишировали три костанайца: Сергей Жевак, Тамерлан Фазулов и Ярослав Ващенко, занявшие места с шестого по девятое.

Лыжники 2013 г. р. и младше соревновались в гонке свободным ходом на дистанции 2,8 км. В этой гонке серебряным призером среди юношей стал Данил Брусков, всего 0,4 сек. уступив Альтаиру Жумабаю из Алматинской области. Пятое и шестое места заняли Абулхаир Дуйсенов и Денис Таликов.

Тройной победы в этой гонке среди девушек добились костанайские лыжницы. Розалия Ертаева стала победительницей кубкового этапа, Маргарита Орловская заняла второе место, а Ульяна Попова - третье.

Среди юношей по итогам спринта на 1 км на пьедестал удалось подняться лишь Данилу Брускову, ставшему обладателем бронзовой награды среди лыжников 2013-2014 г.р.

Призеры юношеского Кубка РК в «Эстафете дружбы» среди лыжников 2011-2012 г.р. / Фото instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst

А вот у девушек из шести разыгрываемых призовых мест пять на счету представительниц Костанайской области. В возрастной группе 2011-2012 г.р. весь пьедестал был костанайским - София Чернецова заняла первое место, Надежда Ковалева - второе, а Ангелина Удовиченко - третье.

В возрастной группе 2013-2014 г.р. первое место у Розалии Ертаевой, а второе - у Маргариты Орловской.

Еще семь медалей завоевали наши юные лыжники в «Эстафетах дружбы», которые был смешанными (две девушки и два юноши) и составы команд формировались из представителей разных регионов. И надо отметить, что только в одной команде, завоевавшей призовое место, не было костанайских лыжников.

В составах своих команд в возрастной группе 2011-2012 г. р. золото на счету Софии Чернецова и Ирины Елисеевой, серебро у Ивана Безгодько, а бронза у Дарьи Назаровой и Тамерлана Фазулова.

А в возрастной группе 2013-2014 г. р. первое место у Абулхаира Дуйсенова и второе - у Дениса Таликова.

Второй этап юношеского Кубка Казахстана пройдет с 27 февраля по 2 марта в Петропавловске.