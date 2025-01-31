В Казахстане усилили требования к выкладке товаров в супермаркетах, чтобы исключить потребительский обман, заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев во время посещения магазинов крупных торговых сетей Алматы, передает Informburo.kz. Молоко в магазинах не должно находиться рядом с молочными напитками, а масло – со спредом, отметил министр.

Фото с сайта Министерства торговли и интеграции РК

Министр подчеркнул, что казахстанская продукция составляет значительную часть от общего ассортимента торговых сетей Алматы. Например, 97% молочных товаров на полках магазинов Алматы – казахстанского производства.

"Мы активно работаем с казахстанскими фермерами и производителями, чтобы обеспечить их продукцией наши торговые сети. Почти все овощи в крупных торговых сетях – это продукция казахстанских фермеров. Важным шагом также является увеличение доли других социально значимых продуктов, произведённых в нашей стране, таких как мясо птицы и растительные масла", – отметил министр.

На сегодня у магазинов есть ряд обязательств, которые направлены на поддержку отечественных производителей. В частности, это наличие специальных вывесок "Сделано в Казахстане". Торговые объекты, получившие меры господдержки, берут на себя встречные обязательства по расширению полочного пространства на 20%. Теперь не менее 50% полок должно быть заполнено казахстанской продовольственной продукцией, а не менее 20% – непродовольственными товарами, которые также должны размещаться на видных местах.

"Мы усилили требования к качеству и выкладке товаров, чтобы исключить потребительский обман. Например, товары должны быть размещены по принципу товарного соседства: молоко не должно находиться рядом с молочными напитками, а масло – со спредом", – добавил Арман Шаккалиев.

Министр также предложил организовать выставки товаров отечественных производителей в торговых центрах Алматы, чтобы привлечь внимание потребителей к качественной и доступной казахстанской продукции.