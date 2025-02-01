Более двадцати лет Егор КИСЛИЦИН посвящает себя искусству скульптуры. О тонкостях своего творческого процесса и планах на ближайшее будущее он рассказал «НГ».

Егор Кислицин

- В октябре этого года я хочу осуществить давнюю мечту - провести персональную выставку бюстов. Годы я вынашивал этот замысел, но не находил времени. Теперь осознаю, что момент настал, - поделился планами мастер. - Это не просто проект, а часть моей души.

Бюст фотографа Георгия Шаповалова

В мастерской привлекает внимание бюст костанайского фотографа Георгия Шаповалова. При ближайшем рассмотрении обнаруживается советский фотоаппарат-гармошка, а в волосах искусно вплетена фотопленка. На каждом кадре запечатлены моменты профессиональной деятельности. Это не просто скульптура, а рассказ о жизни.

Мастерская

А вот бюст Никиты Лучко, фехтовальщика, который стал первым творением Егора Кислицина.

Бюст Торехана Жуманова

- Скульптура Торехана Жуманова, иллюзиониста и фокусника, еще не завершена, - говорит художник. - Необходимо вставить зеркало в его центр и отделать гранитом, чтобы придать произведению завершенность. В каждой скульптуре я воплощаю суть человеческой деятельности, запечатлевая её в формах. Ко мне часто приходят школьники на экскурсию. Студенты же здесь не только практикуются, но и находят своё призвание, оставаясь работать в мастерской. В этом виде творчества главное - терпение, так как каждая деталь требует времени. Искусство - это не просто ремесло, это, можно сказать, диалог с вечностью. Молодежь приобщается к искусству через творчество.

Египетская царица

Один сложный бюст требует от 20 до 25 часов кропотливой работы. Самый быстрый из созданных - портрет рэпера Арыстана Абильдина - был выполнен всего за 4 часа.

Первый автопортрет скульптора

Рисунок в рельефной технике

- Все это - творческий процесс, а не выполнение заказов, - отмечает Егор. - Если заказы и появляются, они не задерживаются в моей мастерской, а сразу отправляются к заказчику. Я активно участвую в выставках, которые проходят в разных уголках мира: Египет, Россия, Казахстан и другие страны. Каждая выставка - возможность поделиться своим искусством, вдохновением. Бывает, что отправляю работы, но сам не выезжаю. Скульптуры, каждая весом около 80–100 кг, перевозить их довольно сложно. Сотрудничество с Россией началось у меня во времена пандемии коронавируса, и с тех пор продолжается, несмотря на расстояния. Сегодня в процессе работы бюст Эвелины Бледанс, Никоса Сафронова. А также ожидают Дмитрий Нагиев и Фёдор Бондарчук. Я не планирую переезжать из Казахстана. Мне дорого то, что здесь живут добрые и светлые люди. Этот край стал для меня не просто местом, а источником вдохновения. Здесь я нахожу гармонию и уют. Хотелось бы творить скульптуры из металла, но для этого необходим цех. Планов на будущее - великое множество, и каждый из них зовёт к новым вершинам творчества. Недавно меня осенила идея создавать наскальные рисунки в рельефной технике. Планирую организовать выставку, чтобы горожане смогли погрузиться в атмосферу древнего мира и прикоснуться к истокам человеческого творчества.

Абстрактная скульптура

Икона

Егор Кислицин увлечён не только скульптурой и графикой, но и живописью, рисует портреты масляными красками. Кроме того, уже два года художник посвящает себя созданию икон.

Эти изделия произведены руками детей

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