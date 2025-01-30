На него и деньги в бюджете города предусмотрены - 490 млн тенге. В планах акимата - разместить в областном центре 65 специализированных площадок для крупногабаритного мусора. Об этом недавно на совещании говорил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Площадка для крупногабаритного мусора в центре Костаная, недалеко от музыкальной школы

- Все эти старые холодильники, плиты, диваны, стиралки остаются проблемой. Люди покупают новое, старое вывозить на полигон не хотят. Ставят рядом с мусорками. Захламляют дворы. Крупногабаритный мусор накапливается, специализированные машины «Тазалыка» на него не рассчитаны. В конце концов негабарит затрудняет подъезд к контейнерам. Нам приходится просить то одних, то других подрядчиков вывозить его, - обрисовал суть вопроса аким города.

В связи с тем, что проблема год от года только усугубляется, акимат решил попробовать другой сценарий. На деньги бюджета обустроить во дворах специальные площадки для складирования крупногабаритного мусора.

- Вывоз его тоже возьмем на себя, - сказал Жундубаев, - пока это пилотный проект. Посмотрим, как получится.

Кстати, в Костанае есть примеры обустройства специальных площадок для крупногабаритного мусора по инициативе ПКСК. Правда, их совсем немного.

Акиматом также запланировано привести в порядок подъездные пути к контейнерным площадкам в Костанае, чтобы они соответствовали экологическим стандартам.

Фото Ксении РЕБИК