22-летнему жителю Уральска пришлось обратиться в суд из-за того, что госкорпорация "Правительство для граждан" отказала ему в смене фамилии, сообщает Верховный суд. Менять фамилию не хотели, так как, по мнению госкорпорации, усыновитель воспитывал его недостаточно долго, передает Informburo.kz.

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Молодой человек решил изменить написание своего имени с "Султан" на "Сұлтан", а также взять фамилию приёмного отца – Мұратұлы. Он принял такое решение по причине того, что никогда не знал своего биологического отца, а его мать была лишена родительских прав. Поэтому он хотел носить фамилию приёмного отца, который погиб до его совершеннолетия.

Однако в "Правительстве для граждан" посчитали, что приёмный отец воспитывал истца недостаточно долго – только шесть месяцев. Заявителю отказали, причём изменить написание имени также не разрешили без объяснения причины.

Не согласившись с решением госкорпорации, молодой человек обратился в суд. Суд первой инстанции отказал ему в удовлетворении иска, признав действия "Правительства для граждан" правомерными. Однако апелляционная коллегия отменила это решение и удовлетворила иск.

"Апелляция указала на норму статьи 257 Кодекса "О браке и семье", согласно которой заявитель имеет право носить фамилию и/или отчество лица, фактически воспитавшего его. Закон не устанавливает минимального срока, необходимого для подтверждения факта воспитания ребёнка. В данном случае приёмный отец скончался, когда истец был в малолетнем возрасте, что не может служить препятствием для изменения фамилии", – говорится в сообщении.

Также суд отметил отсутствие законных оснований для отказа истцу в замене буквы имени, поэтому его требования признали правомерными.