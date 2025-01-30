Могут ли сбои и блокировки интернета в России отразиться на пользователях Казахстана, рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек. Вице-министр отметил, что у Казахстана имеются и другие выходы на глобальную сеть, передает Informburo.kz.

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"У нас есть стыки с международными системами связи через Россию, Китай и другие страны. То есть если теоретически в России произойдёт полное блокирование сети, у нас останутся другие выходы на глобальную сеть. Кроме того, "Казахтелеком" совместно с AzerTelecom работает над строительством транскаспийского кабеля. У нас появится ещё один дополнительный канал для транзита. В этом году мы начинаем эту работу, завершим её в этом же году, и, скорее всего, сам маршрут будет запущен уже в 2026 году", – сказал Оразбек в кулуарах сената.

По его словам, причин нестабильности интернета достаточно много. Однако магистральные каналы связи проблем не создают. Чаще всего неполадки наблюдаются на уровне локального оператора, который предоставляет услуги в доме или офисе.

В 2019 году Казахстан и Азербайджан уже объявляли о начале прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Торжественную церемонию в Актау проводил премьер-министр Аскар Мамин. Однако о старте проекта ВОЛС AzerTelecom объявил ещё в апреле 2019 года, то есть за полгода до церемонии.