Автотранспорт с подложными номерами остановили в областном центре 29 января во время патрулирования сотрудники полиции. За рулем автомобиля марки Toyota Land Cruiser 100 находился 41-летний житель села Заречное Костанайского района.

- Помимо подложных номеров, у водителя действовало ограничение на водительское удостоверение, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Водитель - алиментчик, частный судебный исполнитель через суд выставил ему ограничение на водительское удостоверение. То есть фактически ему было запрещено управлять транспортным средством, пока он не выполнит свои обязательства по уплате алиментов.

В отношении правонарушителя возбудили сразу два административных производства, которые будут рассмотрены судом. За управление автомобилем без водительского удостоверения ему грозит штраф в размере 20 МРП (78 640 тг). За подложные номера - административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на один год.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

По данным ведомства, это четвертый факт с начала 2025 года, а за 2024 год полицейские выявили 32 автомобиля с подложными номерами.