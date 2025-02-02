Детализируем: вопрос касается переизбрания руководителя, когда бездействие или умысел бывшего главы может запросто парализовать работу любой структуры. Легальные схемы и процедуры здесь, как оказалось, просто не работают без доведения до суда. Слушания по делу с условным названием «Новый председатель против старого» прошли 29 января.

Напомним, 10 января «НГ» описала случай в ОО «Садовод-любитель «Притобольский»: инициативная группа, недовольная работой руководства общества, собирается с кворумом и переизбирает председателя, ведется протокол. В реальности же выбранного председателя Нину Давиденко никак не удается официально зарегистрировать. Если упрощенно объяснять, в ЦОНе говорят, что этого человека нет в базе органов юстиции, а в департаменте юстиции отсылают обратно в ЦОН. При этом прежний председатель Меджид Якубов отказывается предоставлять свою ЭЦП для внесения этих самых изменений в правоустанавливающие документы.

Позиция второй стороны

«Наша Газета» не лоббирует ничьих интересов ни в обычном споре, ни в судебном разбирательстве сторон. Именно поэтому мы пытались дать слово Якубову, но он не вышел на связь. Позже написал и пояснил, что находился в отъезде. Посему редакция «НГ» считает справедливым изложить доводы Меджида Вели оглы Якубова против его переизбрания, изложенные одним из членов общества, который отказался называть свою фамилию, но заявил, что под всеми контраргументами их стороны Якубов готов подписаться: «Нам также звонят прочие члены общества, шлют голосовые сообщения с поддержкой позиции Якубова».

Итак, сторона прежнего (а согласно справке о регистрации юридического лица - и ныне действующего) председателя «Притобольского» сообщает: «По собранию от 27.10.2024 г. поясняем: Уставом общества определено (пункт 4.2.1. ст. 4), что созыв собрания производится исключительно правлением, то есть, таким образом, Давиденко Н. как член общества не вправе его созывать и проводить. Кроме того, в повестке дня не оговаривался вопрос о смене руководства. По запросу УГД города Костаная в конце 2024 года в связи с поступившей жалобой Давиденко Н. обществом были представлены все финансовые документы, и каких-либо нарушений выявлено не было. При этом суммы приходно-кассовых ордеров соответствуют сумме, отраженной в налоговой отчетности. Также имеются отчеты ревизионной комиссии, которые подтверждают отсутствие финансовых нарушений. Касательно оплаты через кассира поясняю, что это делалось в исключительных случаях и лишь по просьбе самих дачников, по их согласию, и это делалось для их же удобства, экономии времени и денежных средств. Принуждения не было. Для меня судьба нашего общества не безразлична, безусловно, мне, как и всем хочется, чтобы все участки обрабатывались, а общество процветало».

Очередное собрание в очередном дачном обществе… / Фото Виктора ПИВОВАРОВА

Пост председателя по наследству?

Если мысленно вывести за скобки взаимные претензии и недовольства сторон, «выжав» из спора исключительно его юридическую составляющую, в сухом остатке - невозможность разрешить конфликт использованием обычных принятых процедур регистрации и перерегистрации юридических лиц.

После нашей первой публикации в редакцию «НГ» начали поступать звонки и ватсап-сообщения: читатели сообщали о схожих, а иногда идентичных случаях. Например, к нам обратилась жительница Костаная, налоговый консультант и аудитор Наталья ПИВОВАРОВА:

- С 2016 года председателем нашего ПК «Товарищество садоводов им. Чапаева» числится В. М. Птушко. Однако документов, подтверждающих его законное избрание председателем, нет. Он то и дело внедрял новые виды членских взносов, например, за охрану дач зимой, за вывоз мусора (а что тогда входит в обычные членские взносы, которые мы платим?). При этом на общем собрании эти вопросы членами ПК «ТС им. Чапаева» не обсуждались, не было голосования, как положено по законодательству, а отчетов по деятельности ПК мы не получали. Я подаю в суд и выигрываю его, но председатель ПК выезжает в Россию и не исполняет судебные решения. Есть многочисленные наши обращения в прокуратуру, в полицию, в акимат, в департамент регулирования естественных монополий, в департамент расследования экономических преступлений, в юстицию, суд, но нас никто не слышит. Просим депутатов рассмотреть возможность законодательно в упрощенном порядке установить, как нам решать вопросы об отстранении председателя, потерявшего доверие, а также внести в законодательство о ПК обязательное реагирование уполномоченных государственных органов на обращение и просьбы членов ПК о фактическом нарушении законодательства РК. Иначе наши ответчики станут передавать председательские посты по наследству!

По словам «чапаевцев», даже особая «зимняя охрана» не предотвращает от воровства / Фото Виктора ПИВОВАРОВА

Идите в суд, товарищи!

Во всех этих историях настораживает то, что ни один специалист не предложил сколь-либо эффективного пошагового решения вопроса «проблемных руководителей». Варианты и возможные ходы поступали даже от читателей в комментариях, но все они, как выяснилось на поверку, либо не работают, либо применимы при наличии определенных дополнительных условий.

Не так давно в прямом эфире студии «НГ» был депутат мажилиса Парламента Еркин Абиль. Мы задали народному избраннику тот же вопрос, но и мажилисмен пока только пообещал «внимательно рассмотреть ситуацию и заняться поиском решений».

«В случае с переизбранием председателя возможны лишь некоторые ходы, - советует читатель. - Например, дождаться срока окончания действия ЭЦП переизбранного председателя общества и обратиться с ходатайством не выпускать новое в связи с противозаконными, как их классифицирует истец, его действиями. Либо обжаловать действия (бездействие) ЦОНа. Можно подать жалобу в специализированный межрайонный административный суд, который рассматривает законность действий государственных учреждений. Как вариант, вообще не ставить вопрос об изменениях в руководящих органах общества, а получить ЭЦП на вновь организуемое юридическое лицо. Но по большому счету самым верным решением будет обращение в суд».

Ответчик Якубов не явился на первое заседание по делу. Его представитель Айгуль Нагарбекова (на фото справа) не исключает, что стороны придут к медиации / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Слушания по делу «Новый председатель против старого» начались 29 января в Костанайском городском суде и были отложены судьей Жумабеком САДВАКАСОВЫМ. Истица и ответчик, по словам их представителей, признают, что подобные ситуации разрешаемы лишь инициированием судебного разбирательства.

- Если в ближайшие дни ответчик не внесет изменения в данные о председателе ОО «Садовод-любитель «Притобольский», очередное судебное заседание состоится 7 февраля, и дальше суд будет принимать решение. Если бы не сложности с исполнением закона, мы бы уже давно зарегистрировались и забыли об этом вопросе, - считает представитель истца, юридический консультант палаты «Зангер» Екатерина ЧИСТЯКОВА.

- Я не могу оценивать действия законодателя, - заявляет представитель ответчика Айгуль НАГАРБЕКОВА, - возможно, мы придем к мировому соглашению.