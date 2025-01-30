Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев прокомментировал информацию о депортации казахстанцев из США, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По данным Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США, на 24 ноября 2024 года в списке депортации находятся 369 казахстанцев. В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у заместителя министра Алибек Бакаева о ситуации с возвращением их на родину.

"Министерство иностранных дел предупреждало граждан Казахстана, которые нелегально находятся на территории США, что они могут объявить о том, что нелегально там находятся, и свободно выехать с территории Штатов. Будут последствия, мы предупреждали", - заявил Бакаев.

Также заместитель министра рассказал, какие ограничения могут грозить казахстанцам в случае принудительной депортации.

"Будет закрыт въезд на территорию США. Я не знаю, какие еще меры будут приниматься, это политика Штатов, поэтому добровольный выезд, он, по-моему, всегда был и остается. Такая возможность есть для граждан Казахстана. Те, кто не воспользуются этим выездом, безусловно могут попасть под (принудительную депортацию - прим.)", - пояснил он.

Вместе с тем, как сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, данные ICE о депортации 369 казахстанцев не имеет ничего общего с новой миграционной политикой США.

"При проверке этой информации выясняется, что Fox News опубликовала эту новость 11 декабря 2024 года. В целом, депортация - это принудительное выдворение нежелательного лица из одного государства. Депортации - рутинные мероприятия, которые проводятся каждый день в каждом государстве. Поэтому власти страны не обязаны сообщать о таких случаях в посольство или консульство, если депортации подлежат лица, незаконно прибывшие в страну", - пояснил Смадияров.