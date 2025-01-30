Государство к этому бизнесу предъявляет, на первый взгляд, парадоксальные требования. Он обязан быть доходным. Но большая часть заработанного должна расходоваться на удовлетворение потребностей общества в тех сферах, где коммерческий подход приживается крайне плохо: в экологии, заботе о людях с инвалидностью. Предприниматели относятся к СП крайне осторожно, но все-таки первые шаги делают. Ради чего и стоит ли идти дальше, они обсуждали на днях друг с другом и с чиновниками на заседании отраслевого совета по вопросам социальной сферы палаты предпринимателей Костанайской области.

Инициативы не хватает

Кстати, четкого перечня видов деятельности, которые относятся к социальному предпринимательству, нет. Законом, который действует с 2022 года, определены категории тех, кто может претендовать на этот статус. Первая - предприниматели, которые занимаются трудоустройством лиц из числа социально уязвимых. Вторая - те, кто реализует производимые товары и оказывает услуги социально уязвимым. Третья - предприниматели, деятельность которых направлена на выпуск товаров для лиц с инвалидностью и оказание им услуг. Четвертая - предприниматели, осуществляющие деятельность по достижению общественно полезных целей. Четвертая категория - самая размытая по смыслу и... самая популярная.

Про статус. Всем перечисленным можно заниматься просто по внутреннему убеждению. Но если войдете в официальный Реестр социальных предпринимателей, то имеете право на преференции от государства, финансовые и нефинансовые. Их девять. Правда, как честно сказал председатель подкомитета по развитию социального предпринимательства Палаты предпринимателей Костанайской области Александр СОБОЛЕВ, в Казахстане пока реально работает 2 меры поддержки. В Костанайской области - все-таки пять, мы лидеры.

Самые востребованные - это, конечно, гранты. До 5 млн тенге невозвратных денег. В нынешнем году в области на гранты для социальных предпринимателей выделено 87,8 млн тенге. Прием заявок с 1 по 15 марта.

- Но проблемным вопросом остается отсутствие инициативы со стороны предпринимателей по вхождению в реестр, - сказал на заседании отраслевого совета по вопросам социальной сферы Александр Соболев.

Сейчас в реестре их 47, однако в 9 районах области и городе Лисаковске нет ни одного. Отчасти это связано с плохой информированностью. В большей степени с тем, что поддержку получить довольно трудно. И есть еще один момент, связанный как раз с пониманием того, что люди понимают под термином «социальное предпринимательство», в которое хотят ввязаться.

«Не уверен, доживем ли»

Костанаец Айдос ЖУМАТОВ - предприниматель, но пока без статуса «социальный». Но в этом направлении движется. В бизнесе он не новичок, есть свое дело. А в прошлом году приобрел спортзал, чтобы на его базе бесплатно оказывать услуги детям с инвалидностью, планирует, что в этом центре они смогут как физической культурой заниматься, так и творчеством. Мотив для этого личный, у него сынишка - аутист. И отец не понаслышке знает, как мало в Костанае у таких ребят возможностей не то, что для реабилитации, но и просто для проведения полезного и интересного досуга. Да, открылся специальный государственный центр по ул. Пушкина. Но пребывание в нем рассчитано на три часа, а потом - домой. Под присмотр мамы, которая поэтому не работает.

Айдос Жуматов - начинающий социальный предприниматель, а Динара Куджулова - состоявшийся / Фото пресс-службы НПП «Атамекен»

- Есть, конечно, в Костанае частные структуры, которые предлагают услуги для детей с инвалидностью, но это - без обиды - чистый бизнес. Реабилитации там практически и нет. Деньги при этом в месяц тратишь колоссальные, далеко не каждой семье это под силу, - рассказывал Айдос о зарождении своей идеи.

Он уже и опрос провел, выяснил, что около 2 000 детей нуждаются в услугах, которые он намерен предлагать. Теперь о прозе жизни. Зал большой - 650 кв. м. Взят в кредит. Предприниматель получил поддержку в фонде «Даму» по программе субсидирования процентной ставки. Но денег пока нет. А первый счет уже был предъявлен.

Ремонт в спортзале сделан, согласования государственных служб - тоже, пришел черед купить оборудование. То есть текущие вопросы упираются в деньги.

- При этом на грант я пока претендовать не могу, так как не вхожу в реестр социальных предпринимателей. И, по правилам, войти смогу только через год. Но кредит платить надо сейчас. То есть при нынешних условиях еще вопрос, переживет ли мой бизнес этот год. Мне кажется, в этой части правила нелогичны, - рассуждал Жуматов.

Не только благие намерения

- Вы начали с конца - с преференций. И начали сразу с большого проекта, будучи плохо информированным. Если бы вы сначала обрели статус социального предпринимателя, а потом масштабировались, то все было бы по-другому. Каждый год кто-нибудь воодушевленный, с одними благими намерениями для общества начинает. И не реализуется, - высказала мнение социальный предприниматель Динара КУДЖУЛОВА.

Жуматов ответил, что ему уже отступать некуда. Кроме того, когда он обращался в госструктуры за поддержкой, там сразу спрашивали, а что реально у него есть. Например, помещение имеется? Если бы ответ был отрицательным, его бы и слушать не стали.

Впрочем, прямо в ходе заседания представитель управления предпринимательства сумела выяснить, что головной офис фонда «Даму» сейчас распределяет деньги по регионам, так что хоть и с задержкой, но Айдосу кредитное бремя они облегчат. Острота вопроса немного сгладилась. Хотя социальный предприниматель Андрей ЗЕЛЕВСКИЙ подчеркнул, что «социально ориентированный бизнес всегда малорентабельный».

- Социальное предпринимательство - это в первую очередь бизнес. Заработанные средства вы реинвестируете сами в себя, развивая в своем деле социальное направление. Многие говорят, что социальное предпринимательство - это не про деньги... Как раз про них. Не про деньги - это общественная работа, когда ты что-то делаешь для морального удовлетворения. А для вхождения в реестр надо, в частности, представить подтверждение из налоговой, что у тебя бизнес, - высказался Александр Соболев, - и чем больше преференций мы запускаем для социального предпринимательства, тем жестче будет отбор. А преференции заработают, уверен. За социальную направленность государство гарантирует поддержку, которой нет ни в одной другой отрасли. Одновременно вам никто не запрещает обращаться за поддержкой к меценатам, спонсорам, так называемым «бизнес-ангелам». В нашем подкомитете сформирован список из 150 компаний, в том числе международных, куда можно обратиться за помощью. Не факт, что именно вам помогут. Но это ваша задача - научиться быть инвестиционно привлекательным, уметь правильно строить общение. Кстати, бесплатное обучение этому, как и основам бизнеса, - одна из нефинансовых мер государственной поддержки социального предпринимательства.

Попутно он сообщил, что в первой декаде февраля пройдет ревизия всех участников реестра. Их проверят и удалят тех, кто получил грант, израсходовал его и на том остановился.

Про бонусы и подарки

По словам Соболева, после внесения изменений в закон о рекламе и Налоговый кодекс налог на наружную рекламу для социальных предпринимателей отменен с 1 января 2025 года.

- Я правильно поняла: если захочу информировать о своем бизнесе, рекламу закажу, то я освобождаюсь, как официальный соцпредприниматель, от налога за рекламу? - уточнила Динара Куджулова и, получив утвердительный ответ, поделилась своей информацией: - Если кто не знал, то у социальных предпринимателей есть бонусы при оформлении шенгенской визы, визы в США. Для американской визы, например, это сразу вам 10 баллов, а Шенген, если речь идет о рабочей поездке, оформляется быстрее.

Александр Соболев проинформировал, как решается вопрос о льготной аренде помещений, находящихся в государственной или коммунальной собственности, для социального бизнеса. Это одна из мер поддержки. Но есть разночтения в законах, которые регулируют сдачу внаем госимущества.

- Приводим обоснования, боремся и добьемся, чтобы эта мера поддержки заработала, - сказал он.

Выпускникам швейных курсов машинки вручали с пожеланием их активно использовать / Фото Галины КАТКОВОЙ

Под занавес встречи вручали подарки. И по ходу дела показали суть социального предпринимательства. Динара Куджулова - хозяйка швейного цеха, где она обучает шитью и по госпрограммам, и по собственной инициативе. В том числе женщин, у которых дети с инвалидностью. А помещение для цеха ей безвозмездно предоставил руководитель фабрики нетканых материалов SMF-System Марат САДВАКАСОВ. Он не впервые помогает социальным предпринимателям. Садвакасов и вручал выпускницам сертификаты и небольшие швейные машинки.

- Собирались учиться человек 20, пришло 8, а до конца дошли 4, - рассказала Динара, - девочки, вы молодцы, это не так просто, вырваться из привычного круга своих забот, желаю вам не терять приобретенных навыков, использовать эти машинки, может, даже для бизнеса на дому.

Елена Веселовская, которая прошла обучение, сказала, что действовала Динара «с любовью, но довольно жестко, но с нами так и надо». Пожалуй, порукой в том, что социальное предпринимательство выживет, и может стать именно то, что почти все, кто в него ввязывается, не случайные люди, а лично своими проблемами причастны к нему. По принципу: если не они, то кто же.