В эталонном контрольном банке нормативных правовых актов опубликовали приказ, который отменяет государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо, передает Tengri Auto. Приказ "О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства энергетики" подписал министр энергетики Алмасадам САТКАЛИЕВ. С полным перечнем утративших силу приказов можно ознакомиться здесь.

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Ранее Саткалиев сообщал, что в Казахстане цены на ГСМ вырастут уже в ближайшее время.

- По ГСМ мы ожидаем предварительный плавный рост уже с февраля текущего года, а также на сжиженный газ - уже в ближайшее время. По товарному газу мы ожидаем летом первое повышение цен для участников рынка, - пояснял министр.

Министр также назвал примерную периодичность, с которой будут повышаться цены.

Напомним, государство регулировало цены только на бензин АИ-92, дизтопливо и сжиженный нефтяной газ. Минэнерго ожидает повышение цены бензина АИ-92 в Казахстане до 210 тенге, сообщает КазТАГ.

Алмасадам Саткалиев. Фото: sk.kz

- По нашим прогнозам первое повышение будет не больше 5 тенге. На это мы как бы индикатор ориентируем участников рынка. Дальше будем экстренно реагировать на каждый случай, если увидим, что цены растут достаточно резко. До 210 тенге ориентировочно. Вот такой первый шаг ориентировочно мы для себя видим в ближайшем будущем, - сказал Саткалиев на брифинге в министерстве энергетики в среду.

По словам министра, рынок будет регулировать цены и министерство не ожидает каких-то «драматических» изменений.

- То есть в прессе уже прозвучало, что рост до 400 тенге, но это необдуманный сценарий, министерство не допустит такого роста, - добавил министр.