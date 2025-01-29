Завершился первый учебно-тренировочный сбор футбольного клуба «Тобол», который проходил в Турции. После ничьей в первом контрольном матче с венгерским клубом «Вашаш» (2:2) костанайский клуб провел еще две товарищеские встречи, перед которыми стало известно, что команду покинул защитник Альберт Габараев, а пополнили ее игрок сборной Казахстана Темирлан Ерланов и игрок сборной Черногории Марко Вукчевич. Оба новичка «Тобола» являются защитниками.

«Тобол» - «Черноморец». С мячом новичок «Тобола» Марко Вукчевич / Фото instagram.com/fctobol

Габараев, сыгравший за «Тобол» за два года в 68 официальных матчах и ставший в составе команды обладателем Кубка РК и Суперкубка Казахстана, перешел в воронежский «Факел».

Темирлан Ерланов (9.07.1993; 190 см; 82 кг) уже выступал за «Тобол» в 2020 году, став одним из ключевых игроков команды и сумел помочь команде завоевать серебряные медали чемпионата. Всего в Казахстанской Премьер-лиге Ерланов провел 220 игр, в которых забил 20 голов и отдал восемь голевых передач.

- Я счастлив вернуться в «Тобол» и благодарен клубу за доверие. Готов приложить все силы для достижения общих целей. Вместе мы сможем добиться больших успехов, - сказал игрок после возвращения.

Защитник сборной Черногории Марко Вукчевич (7.06.1993; 181 см; 75 кг) является воспитанником клуба «Будучность» (Подгорица), в котором в 2010 году начал свою карьеру. Также он выступал за словенскую «Олимпию» (Любляна), хорватский «Интер» (Запрешич), иранский «Пайкан» (Годс), черногорские клубы «Грбаль» (Радановичи) и «Подгорица», румынский клуб «УТА» (Арад), хорватский «Вараждин», а в «Тобол» перешел из клуба «Борац» (Баня-Лука) из Боснии и Герцеговины.

«Тобол» - «Балкани». Игра Ивана Миладиновича на «втором этаже» / Фото instagram.com/fctobol

Вторым соперником «Тобола» на сборах стал действующим чемпион Суперлиги Косово клуб «Балкани» (Сува-Река), идущий вторым в этом сезоне после первого круга. Костанайский клуб сыграл в этом матче двумя составами. В первом тайме на поле вышли Даниил Устименко, Аманжол Бакитжанов, Темирлан Ерланов, Иван Миладинович, Александр Зуев, Мейрамбек Калмырза, Бейбит Галым, Жаслан Жумашев, Ахмед Эль-Мессауди, Давид Энен и Руй Кошта. А во втором тайме их сменили Султан Бусурманов, Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Роман Божко, Наурызбек Жагоров, Цотне Мосиашвили, Данияр Усенов, Нургайни Бурибаев, Ислам Чесноков, Еламан Оспангали и Николай Сигневич. В этой встрече «Тобол» уступил со счетом 0:1.

Следующим соперником костанайского клуба на УТС в Турции стал российский клуб «Черноморец» из Новороссийска, выступающий в Футбольной национальной лиге. В стартовом составе «Тобола» на поле вышли Бусурманов, Асранкулов, Миладинович, Ндиайе, Вукчевич, Мосиашвили, Чесноков, Зуев, Сигневич, Жумашев и Эссьен.

На 35-й минуте Чесноков сделал подачу на левый край штрафной площади соперника, Сигневич головой переадресовал мяч в центр Зуеву, который головой же отправил его в левый нижний угол ворот. На второй тайм вместо Эссьена и Вукчевича на поле вышли Бейбит Галым и Виктор Брага.

А первая же атака «Черноморца» завершилась взятием ворот после удара Владислава Мастерного с левого края в ближний угол ворот. На исходе часа игры в составе «Тобола» произошло сразу семь замен, и на поле вышли Юрий Мелихов, Ерланов, Жагоров, Бурибаев, Бакитжанов, Калмырза и Усенов. А счет в матче остался прежним.

Второй учебно-тренировочный сбор костанайский клуб проведет также в Турции с 1 по 20 февраля.