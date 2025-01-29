По прогнозам синоптиков, в четверг, 30 января, ночью на востоке и юге пройдёт снегопад, а днём снег с метелью ожидается на севере и западе области. Кроме того, на севере и западе будет туман, а на юге - гололёд.

Фото Олега ПАКА

В пятницу, 31 января, на западе и севере вновь снег с метелью. В субботу, 1 февраля, ночью по области снег, днём - снег с дождём. На западе и севере туман, гололёд.

В Костанае в четверг переменная облачность, без осадков. В пятницу и субботу - облачно, снег.

- Ночью в четверг по области будет одинаковая температура ночью и днём: 11-16, на севере 20, на юге 3-8 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В ночь на пятницу ожидаем -15...-20°С, на северо-западе -10°С, днём будет -2...-7°С, на востоке -10°С. В субботу ночью термометры покажут -3...-8°С, на востоке -11°С. В дневное время прогнозируем 0...-5°С, а на западе и севере области столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки, ожидаемая температура - 3 градуса тепла.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -11...-13°С, днём -11...-13°С. В пятницу: ночью -18...-20°С, днём -5...-7°С. В субботу: ночью -6...-8°С, днём -2...-4°С.

В четверг ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В пятницу ветер будет северный 9-14 м/с, с усилениями на западе, севере и востоке до 15-20 м/с. В субботу на большей территории области прогнозируется северо-западный ветер 9-14 м/с, на западе севере и востоке с усилениями до 15-20 м/с, отдельные порывы будут достигать 23-28 м/с.