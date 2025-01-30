Легионеров больше не будут содержать за счет бюджетных денег и средств квазигоссектора. Такие поправки приняли в Мажилисе, передает Tengri Sport.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В принятых Мажилисом поправках по вопросам физической культуры и спорта установлен запрет финансирования за счет бюджетных средств и недопущение финансирования за счет средств субъектов квазигосударственного сектора спортсменов, не имеющих гражданства Казахстана. Таким образом, государство больше не будет содержать легионеров. Эта норма включена в законопроект в целях исполнения поручения Президента об эффективном использовании государственных средств.

"Вместе с тем у государственных учреждений в области физической культуры и спорта появится возможность оказывать платные услуги и доходы от них использовать в соответствии с бюджетным законодательством. Зарабатывать спортивные учреждения смогут на предоставлении специального спортивного инвентаря, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для населения в целях организации и проведения мероприятий (спортивных соревнований, семинаров, совещаний и конференций), а также на оказании услуг в области спортивной медицины", - сообщили в пресс-службе Мажилиса.

В прошлом году на встрече с призерами Олимпиады Президент Казахстана заявил о необходимости отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов, а также высказался о распылении бюджетных средств.

"Любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход", - сказал Глава государства.

После этого депутаты выступили с инициативой запретить содержать иностранных спортсменов за счет госбюджета.

При этом частное финансирование легионеров запрещать не планируется.

"Правительство поддержало правовую норму, которая не дает ни тиына легионерам. Также приостановлено решение министерства финансировать спортивные дисциплины, о которых люди никогда не слышали. 180 видов спорта будут упразднены. Правительство поддержало соответствующую норму", - сообщил депутат Мажилиса Нартай Аралбайулы.