Свою заключительную двухматчевую серию первого этапа чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy рудненский «Горняк» проводил в Павлодаре с местным «Иртышом».

Один из лучших бомбардиров чемпионата Оскар Юлбарисов / Фото pro.ligasy.kz

Турнирное положение команда перед этими матчами было таково, что независимо от исходов этих встреч занимавшие в турнирной таблице шестую строчку рудничане уже не опустились бы ниже, а замыкавшие ее павлодарцы не смогли бы подняться. Первые очные поединки чемпионата «Горняк» и «Иртыш» провели на самом его старте в Рудном, где хозяева одержали две победы и обе с разгромным счетом - 12:2 и 9:2.

Аутсайдер чемпионата уверенно начал встречу на своем льду и на исходе 4-й минуты один из лучших бомбардиров «Иртыша» Максим Томилов после ошибки в обороне гостей перехватил шайбу и легко переиграл голкипера рудничан Алексея Байдека. На 16-й минуте нападающий хозяев Владислав Жабунин удачно сыграл на добивании и удвоил преимущество павлодарцев. А за полторы минуты до первого перерыва, когда гости в этот момент играли без удаленного за подножку Александра Куршука, подключившийся к атаке своей команды защитник павлодарского клуба Данияр Билимбаев сделал счет разгромным. «Горняк» же в первом периоде, ни в чем не уступая хозяевам и даже перебросав их, не смог реализовать ни одной из 19-ти своих попыток.

Во втором периоде рудничане заметно прибавили в скорости и еще больше усилили давление на ворота «Иртыша», который за этот игровой отрезок нанес всего четыре броска по воротам. При этом на 31-й минуте павлодарцы вновь смогли отличиться, и Михаил Гулый сделал счет 4:0.

Проигрывая с таким счетом в середине матча, любая команда могла бы опустить руки. Однако наставник «Горняка» Сергей Невструев сумел найти слова для своих подопечных, после которых команда вернулась в игру. И гол Куршука, забросившего менее чем через минуту после передач Оскара Юлбарисова и Валерия Гурина, стал своеобразной отправной точкой рудничан в этом матче. Не прошло и минуты, как перед воротами «Иртыша» открылся Данила Платонов и, получив шайбу от Руслана Саввина и Романа Поляничева, переиграл вратаря хозяев Вячеслава Нечвиенко.

Один из лучших бомбардиров чемпионата Оскар Юлбарисов / Фото pro.ligasy.kz

Рудничане следующие две минуты практически не выходили из зоны защиты соперника, и на 35-й минуте Валерий Степанов после паса справа Гурина сократил отставание «Горняка» до минимума. А еще через минуту Сергей Лазарев, реализовав большинство при поддержке Поляничева и Степанова, сделал счет равным - 4:4. Но и это было еще не все во втором игровом отрезке. Гости продолжали атаковать, и за 25 секунд до второго перерыва Данила Барабаш в касание переправил шайбу в ворота «Иртыша» после передач Гурина и Владимира Кротова, впервые в матче выведя рудничан вперед.

Отыграв в меньшинстве начало третьего периода после удаления перед самым перерывом Юлбарисова за задержку соперника клюшкой, «Горняк» продолжил свои атаки. И на четвертой минуте заключительного игрового отрезка Платонов после передачи выигравшего вбрасывание возле ворот хозяев Данилы Омельковца оформил дубль.

За три минуты до финальной сирены Гордей Маслов вернул интригу в матч. А когда на последней минуте у рудничан за блокировку был удален Александр Катков, хозяева поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но это не спасло их от поражения - 5:6 (3:0, 1:5, 1:1).

В первом периоде повторного поединка также были заброшены три безответные шайбы, но на этот раз их авторами стали гости. На 3-й минуте Роман Поляничев открыл счет после передачи Данилы Барабаша. В начале 7-й минуты Никита Ляпунов удвоил преимущество гостей, получив передачу у синей линии от Дмитрия Тесленко, шайбу которому отдал начавший результативную атаку вратарь Алексей Байдек. А на 9-й минуте Данила Барабаш, которому ассистировали лучшие бомбардиры чемпионата Валерий Гурин и Оскар Юлбарисов, реализовал большинство.

Вбрасывание у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Через пять минут после начала второго периода Максим Томилов отквитал одну шайбу. Однако менее чем через полминуты Руслан Абдуллаев при поддержке Ляпунова и Антона Злобина вновь сделал разницу в счете в три шайбы. В середине периода Ляпунов оформил дубль, реализовав большинство после передач Злобина и Тесленко. И на 35-й минуте дубль оформил еще и Абдуллаев, а баллы за результативные передачи записали на свои счета Владимир Кротов и Гурин.

Проигрывая со счетом 1:6, теперь начал удивлять «Иртыш», поменявший в воротах Вячеслава Нечвиенко на Сергея Челайдюка и еще до второго перерыва отквитавший две шайбы усилиями своих нападающих Александра Прилуцкого и Михаила Гулого.

Поменял вратаря в третьем периоде и «Горняк». Но и вышедшему вместо Алексея Байдека на лед Владиславу Тихонову уже через полторы минуты пришлось доставать шайбу из сетки своих ворот после броска нападающего хозяев Арлана Акпирганова. За две минуты до окончания матча у «Горняка» за удар соперника клюшкой был удален Никита Платонов, и «Иртыш», поменяв вратаря на шестого полевого игрока, через минуту забросил пятую шайбу в ворота гостей. Накал страстей в матче достиг к этому моменту максимума, а за 20 секунд до финальной сирены за грубость и драку были удалены игроки обеих команд, и у «Горняка» лед покинул Александр Катков. Но продолжавшему играть без вратаря павлодарскому клубу не удалось еще раз реализовать численный перевес, и «Иртыш» вновь уступил с тем же счетом - 5:6 (0:3, 3:3, 2:0).

«Горняк», догнав по очкам имеющий четыре игры в запасе ХК «Алматы», завершил регулярный чемпионат и начал подготовку к плей-офф. Соперник рудничан на этой стадии определится после завершения первого этапа чемпионата.