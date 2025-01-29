Цена будет повышаться в зависимости от установленных пределов. Когда в Казахстане увеличат цены на бензин и сжиженный газ, рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает Informburo.kz.

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"По горюче-смазочным материалам мы ожидаем предварительный плавный рост уже с февраля текущего года, на сжиженный газ – в ближайшее время. По товарному газу летом этого года мы ожидаем первое повышение цен для участников рынка. В среднем мы уже первый этап повышения предприняли в прошлом году. Увеличили диапазон, где-то с 54 до 85 тенге. Сейчас диапазон – от 59 до более 90 тенге в зависимости от региона. Мы верхний предельный диапазон установим примерно на уровне от 64 до 98 тенге ориентировочно. В этих пределах, в зависимости от региона, будет повышаться цена", – сказал Саткалиев на брифинге в правительстве.

При этом кабинет министров примет все необходимые административные меры, чтобы не допустить резкого роста цен на социально значимые виды продукции.