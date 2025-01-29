Систематические нарушения при зачислении детей в первый класс выявил департамент Агентства по делам государственной службы. Некоторые образовательные учреждения применяли выборочный подход, нарушая права одних родителей в пользу других.

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В частности, в общеобразовательных школах № 14, № 16, имени Абая, а также в физико-математическом и № 1 лицеях зафиксированы случаи отказа в зачислении детей из-за переполненности классов.

- Однако при этом заявления, поданные позднее, рассматривались и удовлетворялись, - сообщили в ведомстве. - Например, заявления, поданные 1 апреля 2024 года в 13:04 и 13:07 с номерами 709 и 716, были отклонены по причине переполненности, в то время как заявления №№ 718, 731 и 772, поданные через несколько минут, были удовлетворены.

Кроме того, информация на сайте «Сакура» не всегда соответствовала действительности. Например, территория обслуживания школы №14 включает дом по проспекту Назарбаева, но этот адрес не был указан на официальном сайте. Родитель был вынужден указать, что он подает заявление по квоте, хотя на самом деле мог бы претендовать на зачисление с приоритетом, указав, что проживает на микроучастке. В результате его ребенок занял квотное место, которое могло бы быть предоставлено другому.

- Департамент во всех школах организовал мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений и предотвращению их впредь, - отметили в пресс-службе госучреждения. - Виновные лица понесли соответствующее наказание.

В целях защиты прав и законных интересов жители Костанайской области могут обратиться по телефону 39-31-65, по адресу ул. Касымханова, 34, а также через сервисы e-Otinish, EgovKzBot2.0, elgeqyzmet_qostanai.