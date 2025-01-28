На них плотными рядами стоят емкости с дубовой «рассадой». Рядом в пластиковых емкостях замочены желуди, некоторые уже готовы к перемещению в почву. Все это - на территории известной в городе студии танцев Interdance.

Ее руководитель, профессиональный хореограф Станислав ГАВРИШ и решил попробовать себя в новой роли - лесовода. Объясняет: дуб пожалел, что растет неподалеку и каждую осень щедро рассыпает вокруг желуди.

- Это дерево то подрезать собираются, то вообще спилить, я на всякий случай собрал желуди и вот проращиваю, - говорит Станислав.

Сажал он их в несколько этапов, поэтому сеянцы разного калибра. Их уже больше 150, и к посадке готовятся дополнительные.

- Мы в Instagram прочитали, что вы хотите дубовую рощу вырастить в окрестностях Костаная. Подписчики вас поддерживают и готовы помогать при посадке. А где именно планируете рощу? Вам землю выделили? - спросил корреспондент «НГ».

Оказалось, что земли пока нет, но Станислава это не расхолаживает. Он говорит, что предложения были - в окрестностях «Апельсина» сажать, на месте демонтированных после паводка домов в поселке Алтынсарино Костанайского района, так как там все равно собираются зеленые посадки размещать. Но места эти не подходят - дуб не любит затапливаемых мест. Из этих же соображений собеседник отверг наше предложение попробовать договориться с акиматом Костаная и посадить дубы в Триатлон-парке или на свободных площадках в городе, пусть не рощу, а аллею.

- В городе, по-моему, смысла нет, - считает Станислав. - Сегодня посадишь такое дерево, как дуб, которое живет несколько столетий, оно поднимется, а завтра кто-то решит, что его необходимо спилить, потому что нужно место для нового дома. Город же строится сейчас и завтра будет строиться.

На самом деле у него есть наметки по поводу места размещения неподалеку от областного центра. Сейчас знакомые помогают Гавришу официально выяснить, занят земельный участок или свободен. От этого будут зависеть последующие действия. Станислав схему набросал, как бы именно хотел разместить саженцы - на каком расстоянии друг от друга, какой ширины в каком порядке. Рядом на чертеже пометка, где будет скважина.... Кстати, на странице dubovaya_roshcha_kst в Instagram говорится, что «роща будет состоять из черешчатых дубов» и описано, какие они мощные, ветвистые, высокие (20-40 м). Гавриш объяснил, что внимательно рассмотрел собранные желуди, а также листья дерева, с которого их собирал. По всем ботаническим признакам - дуб черешчатый.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дубовая Роща (@dubovaya_roshcha_kst)

Спрашиваем, какая поддержка ему сейчас нужна. Отвечает, что не отказался бы от помощи людей, кто со знанием дела консультировал его именно в период выращивания саженцев. Google, конечно, всем нам в помощь, но лучше бы следовать проверенным на практике советам.

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