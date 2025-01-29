Президент отметил, что авиакеросин в аэропортах страны слишком дорогой, передает Informburo.kz.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил создать в Казахстане международный аэрохаб.

Президент назвал эту задачу одной из срочных и подчеркнул необходимость принятия "самых решительных мер" для превращения крупных аэропортов страны в "международные конкурентоспособные хабы".

"В настоящее время рынок грузовых авиаперевозок в мире оценивается в 140 млрд долларов. Это огромные возможности, однако ни одна казахстанская авиакомпания пока не задействована в полном объёме в этом процессе", – указал глава государства.

По его словам, в рамках этой задачи необходимо упростить процедуры сопровождения грузов и обеспечить ценовую доступность топлива для самолётов. Как подчеркнул Токаев, авиакеросин в аэропортах Казахстана, в том числе Астаны, слишком дорогой.

Обеспечить ценовую доступность топлива антимонопольный орган и правительство должны до середины года.