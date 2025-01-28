Газ отключили всем 20 квартирам первого подъезда дома № 407 по ул. Каирбекова. Как сообщила "НГ" жительница дома, сотрудники РЦКУ не смогли проверить все газовые плиты, но "аварийной ситуации нет".

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- Мы, жильцы дома, просто в шоке от этой ситуации! - написала читательница. - Отключили газ, потому что не проверили несколько квартир! Это просто плановая поверка, это не экстренный случай! У нас в подъезде аварийной ситуации нет, акт об этом не составляли, жалоб от соседей нет, проблемных квартир с наркоманами и пьяницами нет.

В трёх квартирах живут дети с инвалидностью.

- У меня ребёнок-инвалид просит кашу, а я не могу сварить, - возмущается женщина.



Обслуживает газовую систему подъезда ТОО "РКЦУ-Костанай". В ходе проверки слесари не получили доступ к девяти квартирам. Корреспондент "НГ" поговорил с представителями компании. Выяснилось, что ситуация, если и не экстренная, то всё равно требует отключения газа.





- Падение давления по манометру превышает норму, - поведала мастер службы внутридомового газового оборудования Олеся ЗАКШЕВСКАЯ. - Где-то у кого-то что-то приоткрыто, возможно.. Газопровод на плотность проверяется. Если есть даже небольшая утечка, падение давления происходит. Мы не имеем права включить газ - подвергаем опасности жителей.

Как пояснила Закшевская, манометр ставится на стояки в подъезде и показывает давление, но причину его понижения - то есть возможные утечки - нужно выявлять внутри квартир, что невозможно без их собственников.

Последних "РКЦУ-Костанай" сейчас ищет с помощью объявлений и жильцов, которые состоят в домовых чатах, рассказал директор ТОО Асхат ЖУЛАТОВ. А вот так он объясняет, почему столь важно при проверке не упустить ни одну квартиру:

- Мы заходили на квартиры, которые превращались в голубятники - брошенные 3-4 года стоят. Электричество они в подъезде отключили. Вода если побежит, ничего страшного не будет. А газ... Это угроза утечки. Газ - не вода, его нельзя так оставить.

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